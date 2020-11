Tọa đàm nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

(Baoquangngai.vn) - Sáng 16.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tọa đàm “Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam- Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11). Dự tọa đàm có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy.

Tại buổi gặp tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.



Cách đây tròn 90 năm, ngày 18.11.1930, “Hội Phản đế đồng minh", hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ra đời.



Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã không ngừng được củng cố và mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng qua mỗi thời kỳ và có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đại biểu phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát huy kết quả đạt được, trong những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, qua đó khẳng định vị thế, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị và trong nhân dân.



Nổi bật, MTTQ đã phối hợp với chính quyền tổ chức, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo.



Đặc biệt, MTTQ các cấp đã vận động, thu hút rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.



Các tham luận tại buổi tọa đàm đã đề cập đến thực trạng và giải pháp nâng cao mối quan hệ phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên trong thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động.



Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; sáng kiến đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận các cấp; chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động.

A.KIỀU