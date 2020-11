Thiết thực, nghĩa tình

(Báo Quảng Ngãi)- Cuối tuần qua, tôi đi dự Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư, nhân kỷ niệm 90 Năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020). Cũng như mọi năm, ngày hội được tổ chức trang trọng, thu hút nhiều người dân trong tổ dân phố tham dự. Nhưng khác với những năm trước, năm nay ngày hội được tổ chức ngắn gọn, thiết thức và đầy ý nghĩa.

Mở đầu ngày hội, tất cả đã cùng nhau dành một phút mặc niệm cho những tướng lĩnh, sĩ quan quân đội, những cán bộ đã hy sinh và người dân ở miền Trung không may bị nạn trong đợt bão, lũ trong tháng 10 vừa qua. Một nghĩa cử đầy xúc động và ý nghĩa.

Lệ thường, vào những năm chẵn, ngày hội đại đoàn kết thường được tổ chức quy mô, với phần lễ và phần hội rất “xôm tụ”. Nhưng năm nay, phần hội hoàn toàn bị cắt giảm. Ngày hội năm nay không tổ chức tiệc tùng rình rang, không âm nhạc xập xình, thế nhưng vẫn vô cùng ấm áp và ý nghĩa.

Tại đây, đại biểu và nhân dân trong tổ dân phố không chỉ cùng nhau ôn lại truyền thống đại đoàn kết của dân tộc, mà còn trao những phần quà hỗ trợ, những lời thăm hỏi, động viên dành cho những hộ bị thiệt hại do bão, lũ. Ngoài việc biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu như mọi năm, rồi trao những phần quà dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, những cháu thi đỗ đại học trong năm học qua, còn có những phần quà của tổ dân phố, rồi quà những đảng viên sinh hoạt tại tổ dân phố dành cho những hộ bị thiệt hại do bão, lũ vừa qua. Tất cả cảm nhận được sự đồng cảm, sẻ chia với đồng bào bị nạn, với những người bị thiệt hại do thiên tai.

Từ nay tới trước ngày 18.11, nhiều tổ dân phố, nhiều khu dân cư trên khắp địa bàn tỉnh sẽ tổ chức ngày hội đại đoàn kết. Hướng lòng về đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, rất cần cắt bỏ những “lễ nghi”, chương trình không cần thiết. Không những thế, bên cạnh những chương trình hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh và địa phương đã và đang triển khai, các tổ dân phố, khu dân cư cũng sớm phát động sức dân, góp công giúp người dân “dựng nhà sau lũ”, hỗ trợ người dân bị thiệt hại một cách thiết thực nhất, để tình yêu thương, tình đoàn kết lan tỏa đến từng hộ gia đình trong khu dân cư. Qua đó, khơi dậy những truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở từng khu dân cư càng thêm bền chặt.

LINH GIANG