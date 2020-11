Tập trung giải quyết những vấn đề mà công nhân lao động quan tâm

(Baoquangngai.vn)- Sáng 30.11, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã đối thoại trực tiếp với đại diện tổ chức công đoàn, công nhân, người lao động ở địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi.

Tham dự buổi đối thoại có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy, lãnh đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi; các sở, ngành, các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội và gần 200 cán bộ công đoàn, công nhân, người lao động.

Nhiều đề xuất liên quan đến chế độ chính sách

Mở đầu buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, thời gian qua, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan kịp thời thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó đã từng bước phát huy tốt vai trò của doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, của công nhân và người lao động, góp phần đóng góp vào sự phát triển KT- XH của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển của xã hội đã nảy sinh những bất cập, hạn chế cần phải được tháo gỡ.

Thông qua buổi đối thoại này, lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành, chính quyền các cấp lắng nghe và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề vướng mắc của công nhân lao động, cũng như của đơn vị sử dụng lao động để cùng giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, tạo mọi điều kiện thận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ đó làm cơ sở xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đối thoại với công nhân lao động

Tại buổi đối thoại, đại diện các tổ chức công đoàn, công nhân và người lao động đã đặt câu hỏi với Bí thư Tỉnh uỷ xoay quanh các nhóm vấn đề liên quan đến chế độ chính sách; thiết chế phục vụ đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, người lao động; tình hình an ninh trật tự.

Nhiều công nhân cho rằng, hiện nay, số lượng công nhân lao động ở các Khu Công nghiệp ngày càng tăng và phần lớn công nhân, lao động hiện nay đều đi thuê nhà ở giá cao. Trong khi đó, với mức thu nhập như hiện tại, đa số công nhân lao động không thể mua nhà với mức giá của thị trường hiện nay, vì vậy đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động tại những vị trí thích hợp, hỗ trợ vay vốn làm nhà ở để được ổn định chỗ ở, an tâm làm việc.

Tình trạng nhiều doanh nghiệp còn nợ đóng, trốn đóng và không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp gây ảnh hưởng lớn đến việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động như: Nghỉ hưu, khi ốm đau, thai sản, trở cấp thất nghiệp,… cũng được công nhân và người lao động quan tâm kiến nghị với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và mong muốn lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng có giải pháp để thu hồi nợ đọng bảo hiểm đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Công nhân lao động phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại

Người lao động cũng mong muốn tỉnh quan tâm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường vì hiện nay có một số doanh nghiệp trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất và Khu Công nghiệp Quảng Ngãi sản xuất nhưng chưa đảm bảo môi trường. Bản thân người lao động làm việc cảm thấy rất lo lắng.

Tình trạng mất an toàn giao thông, nhất là xe tải chở dăm gỗ chạy nhanh, chở quá tải trọng là nỗi ám ảnh cho công nhân; an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ cho công nhân lao động chưa được đảm bảo; chính sách hỗ trợ cho công nhân, người lao động bị cắt, giảm lương, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid- 19; vấn đề an toàn thực phẩm, nhất là các bữa ăn ca; chính sách thu hút công nhân lao động là người ngoại tỉnh đến công tác tại Quảng Ngãi; …cũng được các công nhân lao động phản ánh tại buổi đối thoại…

Liên quan đến vấn đề các thiết chế văn hóa phục vụ cho công nhân lao động, một số ý kiến đề xuất tỉnh cần có chính sách xây dựng các khu vui chơi giải trí, nhà trẻ cho con em người lao động có điều kiện đi học và các thiết chế văn hóa người lao động tham gia sinh hoạt nâng cao đời sống tinh thần.

Đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tinh thần trách nhiệm cao, tại buổi đối thoại, lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể đã lắng nghe, giải đáp những thắc mắc của công nhân lao động quan tâm, đồng thời khẳng định, tỉnh luôn quan tâm và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân ghi nhận những tâm huyết của đại diện công nhân lao động tại buổi đối thoại. Bí thư Tỉnh ủy, cho rằng, đây đều là những tâm tư, nguyện vọng rất chính đáng, cần được giải quyết.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trả lời các kiến nghị của công nhân lao động

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định, những năm qua tỉnh Quảng Ngãi đã có bước phát triển mạnh mẽ về KT- XH, đạt được những thành quả đó có sự đóng góp tích cực của đội ngũ công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh. Chính vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu LĐLĐ tỉnh, các sở, ban, ngành, công đoàn các cấp địa phương liên quan tiếp tục sát sao hơn nữa nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc của công nhân, người lao động đảm bảo công nhân lao động được hưởng những quyền lợi tốt nhất theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với những vướng mắc còn tồn tại như việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động tại các doanh nghiệp; vấn đề hạ tầng tại các khu công nghiệp như việc xây dựng nhà ở xã hội, nhà trẻ, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống giao thông, an ninh trật tự …tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng liên quan kiểm tra, giám sát, giải quyết, đặc biệt, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài; đồng thời, xem xét đưa ra những giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại buổi đối thoại

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cũng yêu cầu LĐLĐ tỉnh và các ngành liên quan, tăng cường công tác giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật cho lực lượng công nhân, người lao động. Đồng thời, tổ chức công đoàn và chủ các doanh nghiệp cần tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân có thời gian học tập, nâng cao trình độ tay nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và thu nhập tăng thêm; có trách nhiệm tạo môi trường lao động an toàn để công nhân, người lao động an tâm làm việc; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho công nhân…

Cùng với đó, mong muốn, công nhân và người lao động cần có ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, chia sẻ những thông tin tốt, lan tỏa những giá trị đẹp, góp phần giám sát và phản biện xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy trao quà cho công nhân lao động

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, công nhân, lao động an tâm làm việc. Những việc làm được và chưa làm được sẽ được tỉnh tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm và mục tiêu cuối cùng là tạo mọi điều kiện cho người lao động yên tâm gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng trong dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy đã trao tặng 50 suất quà, mỗi suất một triệu đồng cho 50 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

