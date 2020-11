(Baoquangngai.vn)- Chiều 25.11, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) theo quyết định số 12.2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì hội nghị.

Trong 3 năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đầy đủ các chính sách, kịp thời thăm hỏi động viên người có uy tín, gia đình người có uy tín có người thân qua đời, gặp khó khăn trong cuộc sống, tổ chức cấp báo Quảng Ngãi và báo Dân tộc và Phát triển, cấp radio cho người có uy tín, tổ chức cho người có uy tín tham quan học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh.

UBND các huyện miền núi đã tổ chức tuyên truyền phổ biến thông tin, bồi dưỡng kiến thức, thăm hỏi tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết truyền thống của các dân tộc thiểu số cho người có uy tín. Tổng kinh phí để phân bổ thực hiện các chính sách người có uy tín trong 3 năm đã hơn 11 tỷ đồng, tổng kinh phí đã thực hiện là 6.8 tỷ đồng, chiếm 60.27% tổng kinh phí tỉnh đã bố trí.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đánh giá cao vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS. Trong thời gian qua, người có uy tín đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền vận động người dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước giúp người dân phát triển kinh tế hộ gia đình và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Nhiều người có uy tín là tấm gương tiêu biểu, là trung tâm đoàn kết, là cầu nối giữa Đảng và chính quyền với nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, người uy tín đã tham gia đọc báo cáo tham luận, tham gia trao đổi ý kiến, tranh luận trong việc thực hiện nhiệm vụ, vai trò của mình. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng kiến nghị, đề xuất những giải pháp thực hiện chính sách trong thời gian đến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đã biểu dương những nỗ lực của người có uy tín trong đồng bào DTTS trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn người có uy tín tiếp tục phát huy thế mạnh, vai trò sẵn có của mình trong thời gian tới, góp phần đảm bảo an ninh xã hội, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. UBND tỉnh sẽ có những chính sách hỗ trợ, quan tâm nhiều hơn nữa để người có uy tín yên tâm thực hiện vai trò của mình.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 40 cá nhân đã có thành tích trong 3 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS theo quyết định số 12.2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

T.TIÊN - V.LỰC