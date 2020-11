Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh (khóa XII): Quyết định một số nội dung quan trọng

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 11.11, HĐND tỉnh (khóa XII), nhiệm kỳ 2016- 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Đinh Thị Hồng Minh, Nguyễn Tấn Đức điều hành kỳ họp. Dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh.

Thảo luận, quyết định về kế hoạch đầu tư trung hạn

Theo tờ trình của UBND tỉnh về Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020, thì dự kiến nguồn thu tiền quyền sử dụng đất năm 2020 không đảm bảo kế hoạch, chỉ đạt khoảng 1.000 tỷ đồng. Qua rà soát, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh giảm 1.000 tỷ đồng từ nguồn thu tiền quyền sử dụng đất (trong đó bố trí thực hiện dự án khai thác quỹ đất tỉnh quản lý trên 459 tỷ đồng và giao huyện, thị xã, thành phố thu - chi là hơn 540 tỷ đồng).

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: T.THUẬN

Về kế hoạch vốn năm 2019, UBND tỉnh điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020, nguồn ngân sách địa phương là 405 tỷ đồng, đến ngày 15.10 đã giải ngân được 133 tỷ đồng. Trong đó, UBND tỉnh đã điều chỉnh nội bộ theo đề nghị của các đơn vị hơn 98 tỷ đồng. Qua rà soát, UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh giữa các đơn vị là 38,6 tỷ đồng từ 5 danh mục dự án không có khả năng giải ngân (gồm Đê kè Hòa Hà, khu dân cư phục vụ tái định cư Khu II Đê bao, đường Chu Văn An và khu dân cư, đầu tư xây dựng đường Phan Bội Châu nối dài và nghĩa trang TP.Quảng Ngãi), để bổ sung cho các danh mục dự án khẩn cấp, cấp bách của UBND các huyện, thị xã, thành phố đã được UBND tỉnh xem xét bố trí trong năm 2019, đó là khu tái định cư phục vụ nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án Nhà máy Xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) và dự án cầu Tà Âu.

Đối với kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2020, UBND tỉnh đề nghị bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư đối với 2 dự án: Di dân, tạo quỹ đất sạch và thu hút đầu tư, đảm bảo hành lang an toàn môi trường Khu Xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ, thuộc huyện Tư Nghĩa và dự án Di dân tạo quỹ đất sạch và thu hút đầu tư, đảm bảo hành lang an toàn môi trường Khu Xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ, thuộc huyện Nghĩa Hành; đồng thời bổ sung 1 danh mục mới và bố trí vốn 15 tỷ đồng đối với dự án Khu tái định cư Vũng Thảo, xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh), nhằm giải quyết vướng mắc theo kiến nghị của Công ty VSIP Quảng Ngãi.

Giải trình về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho biết: Đối với dự án Khu tái định cư Vũng Thảo là giải quyết việc đã rồi. Vì năm 2018, UBND tỉnh đã cho chủ trương và năm 2019 đã phê duyệt dự án, với tổng mức đầu tư 39 tỷ đồng. Dự án đã được phê duyệt, tổ chức đấu thầu rồi nhưng chưa bố trí vốn để triển khai thực hiện, do đó UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung 15 tỷ đồng từ nguồn vốn của năm 2020 để huyện Sơn Tịnh thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và năm 2021 triển khai đầu tư, xây dựng khu tái định cư nhằm có quỹ đất bố trí cho người dân, phục vụ giải tỏa mặt bằng cho KCN VSIP Quảng ngãi. Đây là nhu cầu bức thiết, cần giải quyết sớm để di dời dân.

“Riêng đối với hai dự án liên quan đến Khu Xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ, tỉnh phải bố trí nguồn vốn rất lớn, với khoảng 550 tỷ đồng. Trong năm 2021 cần 200 tỷ để bồi thường trực tiếp cho người dân. Chúng ta phải làm và làm cho nhanh, để người dân không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh Khu Xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ. Hạng mục giải phóng mặt bằng, tái định cư rất lớn, nên sau khi cân nhắc các phương án, UBND tỉnh quyết định chọn giải pháp giao cho các địa phương thực hiện sẽ nhanh hơn. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí vốn, hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện; các huyện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của mình, để sau đó triển khai thực hiện trong năm 2021. Cam kết của lãnh đạo tỉnh là tháng 6.2021 sẽ hoàn thành bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng”, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho biết.

Kỳ họp lần thứ 21 HĐND tỉnh (khóa XII) cũng đã thông qua các nghị quyết: Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Vạn Tường; quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh; bổ sung kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2020; bãi bỏ Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh và quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; bãi bỏ Nghị quyết 24 của HĐND tỉnh Quy định một số mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh. Bầu, miễn nhiệm một số chức danh

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính (nghỉ hưu) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng (chuyển công tác khác); đồng thời miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh giải trình làm rõ thêm nội dung một số tờ trình. Ảnh: T.Thuận

Theo đó, HĐND tỉnh miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thanh Trang (đã chuyển công tác khác); nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nguyễn Tấn Lâm (nghỉ công tác chờ hết tuổi phục vụ tại ngũ thì nghỉ hưu); nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Lữ Ngọc Bình, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Minh Đạo, nguyên Giám đốc Sở GTVT Hà Hoàng Việt Phương, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nguyễn Đức On (đã chuyển công tác khác). HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm: Giám đốc Công an tỉnh Phan Công Bình, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Võ Văn Bá, Chánh Thanh tra tỉnh Trà Thanh Danh và Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trần Văn Mẫn.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: Sau kỳ họp chuyên đề này, UBND tỉnh khẩn trương rà soát, xác định thứ tự ưu tiên các công trình dự án bị ảnh hưởng do bão, lụt vừa qua gây ra để đầu tư khắc phục, ổn định đời sống người dân; đồng thời khẩn trương chỉ đạo các ngành, địa phương căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX điều chỉnh, bổ sung vào nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, để chủ động xây dựng các đề án, các cơ chế, chính sách cụ thể để trình HĐND tỉnh trong các kỳ họp tới...

THANH THUẬN