Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2, khóa XX

(Baoquangngai.vn)- Sáng 26.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2, khóa XX để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2021; tổng kết Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì hội nghị.

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn. Đại dịch Covid-19 bùng phát đã tác động mạnh đến tình hình KT-XH; nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng; sản xuất kinh doanh đình trệ, nhất là một số ngành công nghiệp, dịch vụ, vận tải, du lịch... Cùng với đó, Quảng Ngãi cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai, tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của người dân.

Trong bối cảnh đó, nhờ sự nỗ lực rất lớn của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà; sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, các cấp, ngành, địa phương; sự đồng thuận, đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân; về cơ bản tỉnh ta đã đạt được nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó đã thực hiện đạt và vượt 19/28 chỉ tiêu chủ yếu.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức tiếp tục được chú trọng. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Kinh tế đạt được một số kết quả quan trọng, trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 55.853 tỷ đồng, tăng 0,43%; thu ngân sách ước đạt 14.309 tỷ đồng, đạt 76,9% dự toán.

Văn hoá- xã hội, xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo. Chính trị- xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh kết quả đạt được thì vẫn còn một số chỉ tiêu KT- XH quan trọng chưa đạt; tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công chậm. Công nghiệp tăng trưởng chậm, còn phụ thuộc lớn vào Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Sản xuất nông nghiệp vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thiếu ổn định do tác động của thời tiết, dịch bệnh và giá cả thị trường. Quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên, khoáng sản còn nhiều bất cập. Thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ở vị trí thấp so với các địa phương trong nước.....

Năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi đề ra chỉ tiêu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 9-10%; GRDP bình quân đầu người khoảng 80,3 triệu đồng/người; tỷ trọng công nghiệp- xây dựng, dịch vụ trong GRDP khoảng 68- 69%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội từ 24.000- 26.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn vượt chỉ tiêu Trung ương giao 5%…

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua cần phải nhìn nhận để đúc rút kinh nghiệm. Đồng thời, các đại biểu cũng hiến kế, đưa ra những giải pháp, trong đó nhấn mạnh đến việc thay đổi phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, chúng ta đang rơi vào thời điểm khó khăn nhất từ trước đến nay. Do đó, phải thay đổi ngay phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, vì cứ duy trì theo lối cũ thì sẽ không đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Bây giờ phải theo tinh thần “họp ít, văn bản ít, hành động nhiều, hiệu quả cao”.

“Chúng ta làm vì danh dự của tỉnh, vì sự phát triển của tỉnh, không riêng một ngành nào, của riêng một cá nhân nào. Năm 2021 là năm ban hành chính sách để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nếu sở ngành nào tham mưu cơ chế, chính sách không khả thi thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Chính sách ban hành phải đạt khả thi cao, đảm bảo chất lượng và nguồn lực đến đâu thì ban hành chính sách đó”- Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” không để dịch Covid-19 lây lan trên địa bàn tỉnh và tiếp tục duy trì phát triển KT- XH.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, năm 2020 còn những hạn chế như: Công tác quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị và trật tự xây dựng... còn bộc lộ những bất cập, hạn chế; thủ ục về đất đai và công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn là ‘điểm nghẽn’ làm chậm tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; việc nắm bắt, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, đấu tranh phản bác thông tin sai trái trên không gian mạng có lúc, có việc chưa kịp thời.

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị các cấp, ngành cần chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Đồng thời lưu ý các cấp, các ngành cần chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án... để cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 của cấp mình, đơn vị mình, trên cơ sở điều kiện thực tế cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu phát triển đồng bộ và liên tục, phù hợp với định hướng phát triển KT- XH của tỉnh trong những năm tới đã được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XX Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cũng yêu cầu, trong năm 2021 phải tiếp tục thay đổi tư duy và phương pháp làm việc của đội ngũ lãnh đạo cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Bởi đây sẽ là động lực dẫn dắt tổ chức hành động cụ thể, linh hoạt, sáng tạo để khơi bằng được các nguồn lực phát triển; xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại của cán bộ đảng viên và một bộ phận nhân dân.

Trong đó, phải tháo gỡ, khơi thông các nút thắt về cơ chế quản lý, cơ chế phối hợp; thực hiện đảm bảo đồng bộ, nhất quán, thống nhất trong cả hệ thống chính trị. Tập trung làm tốt công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên để xây dựng bằng được nguồn nhân lực làm đội ngũ lãnh đạo hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2020- 2025 với chất lượng tốt nhất, điển hình nhất, tiêu biểu nhất cho trí tuệ, đạo đức, văn hóa lãnh đạo, ý chí và khát vọng vì một Quảng Ngãi phát triển.

Cũng tại hội nghị, Tỉnh ủy đã thông qua Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XX; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX; Chương trình làm việc toàn khóa của Tỉnh ủy khóa XX; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Tỉnh ủy khóa XX.

