Đức Phổ: Nước sông Trà Câu vượt mức báo động 3, nhiều nhà dân bị ngập

(Baoquangngai.vn) - Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, nước sông Trà Câu (Đức Phổ) đã vượt mức báo động 3. Hiện nhiều nhà dân đã bị ngập.

Từ chiều 9.11 đến sáng 10.11, các khu vực trong tỉnh có mưa to đến rất to đã khiến lũ trên các sông đang dân lên nhanh, đặc biệt tại huyện Đức Phổ, nước sông Trà Câu đã vượt mức báo động 3 là 0.25m khiến cho nhiều nhà dân ở phường Phổ Ninh, Phổ Văn bị ngập nước.



Theo thống kê sơ bộ của UBND phường Phổ Ninh, đến sáng ngày 10.11, toàn phường có hơn 20 ngôi nhà bị ngập nước, chủ yếu là ở tổ dân phố An Trường. Trong đó, có một số ngôi nhà bị ngập khoảng 30-50cm.

Nhiều nhà dân ở phường Phổ Ninh đã bị ngập từ 30-50 cm.

Ông Cao Viết Hạnh, một người dân ở tổ dân phố An Trường cho biết, đêm qua đến sáng nay, nước sông dâng cao khiến nhà của ông ngập khoảng gần qua đầu gối. Gia đình ông Hạnh đã chủ động kê cao đồ đạc, vận chuyển gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Đây là lần thứ 3 nhà ông Hạnh bị ngập nước do lũ.