Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Nghĩa Hành và Sơn Hà

(Baoquangngai.vn)- Chiều 20.11, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan và Phó Trưởng Đoàn Chuyên trách phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV của tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Hành Nhân, Hành Dũng và thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành) để báo cáo kết quả của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe Phó Trưởng Đoàn Chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Thị Thu Trang thông tin kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, cử tri phấn khởi với những kết quả đạt được của kỳ họp Quốc hội vừa qua; đồng thời, có một số đề xuất, kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh cũng như các cơ quan liên quan một số nội dung như: Cần quan tâm hỗ trợ nguồn vốn để hoàn thành các hạng mục công trình trọng điểm đang được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện; quan tâm xây dựng bờ kè chống sạt lở hai bên sông Phước Giang; trùng tu nhà lưu niệm Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng; quan tâm đầu tư thiết chế Nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố.

Cử tri huyện Nghĩa Hành kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh

Về chế độ chính sách đối với cán bộ, cử tri cho rằng chế độ phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách ở cấp xã quá thấp, đề nghị Quốc hội kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương xem xét tăng mức phụ cấp. Việc thực hiện đưa công an chính quy về xã, phường, thị trấn không nên sử dụng định biên của cấp xã.

Cử tri các địa phương huyện Nghĩa hành cũng kiến nghị Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí để sửa chữa lại trụ sở cơ quan, trường học và nhà dân bị tốc mái do cơn bão số 9 gây ra; đồng thời, có định hướng hỗ trợ cây, con giống cho người dân phục hồi sản xuất sau những thiệt hại do bão lũ gây ra. Đặc biệt, các cấp ngành cần quan tâm có chế độ miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên vùng bị thiệt hại nặng do mưa bão vừa qua của tỉnh Quảng Ngãi trong năm học 2021-2020;…

ĐBQH tỉnh lắng nghe ý kiến của cử tri

*Sáng cùng ngày, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan và Phó Trưởng Đoàn Chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh cũng đã có buổi tiếp xúc với cử tri thị trấn Di Lăng (Sơn Hà).

Cùng bày tỏ sự tin tưởng, vui mừng trước thành công của kỳ họp và hoạt động tích cực của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Quốc hội, cử tri thị trấn Di Lăng đánh giá cao sự đổi mới, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đưa ra những quyết sách quan trọng của Quốc hội trong kỳ họp lần này nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT- XH đất nước.

Bên cạnh đó, cử tri thị trấn Di Lăng phản ánh với các ĐBQH tỉnh cần kiến nghị Nhà nước và các cấp, ngành tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt, các cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân…để người dân miền núi phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững; tăng cường kiểm soát việc xây dựng các dự án thủy điện, kiểm tra việc điều tiết nước của các nhà máy thủy điện trong mùa mưa lũ; quản lý ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên, tăng cường trồng rừng; xem xét tăng mức trợ cấp đối với người có công cách mạng...

Cử tri thị trấn Di Lăng kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh

Tại buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo các địa phương đã tiếp thu, giải trình làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan cảm ơn và tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, cho đây là những ý kiến xác đáng, xuất phát từ thực tiễn, góp phần cung cấp cho ĐBQH nhiều thông tin để tham gia góp ý với Quốc hội, các bộ, ngành nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Đồng chí Đinh Thị Phương Lan cũng trao đổi và làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri đã nêu. Đối với kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp và gửi đến Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hại trong đợt mưa bão vừa qua

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng trao tặng 200 suất quà, trị giá 1 triệu đồng/suất cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách và hộ gia đình bị thiệt hại nặng do bão, lũ gây ra trên địa bàn huyện Sơn Hà và Nghĩa Hành.

