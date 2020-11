Bão số 12 vừa tan, khẩn cấp ứng phó với bão Vamco

(Baoquangngai.vn)- Chiều 10/11, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 12) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Tây Nguyên. Cũng trong chiều cùng ngày Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi bản tin cảnh báo về cơn bão Vamco đang hoạt động gần Biển Đông.

Theo ghi nhận, do ảnh hưởng của bão số 12, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và An Nhơn (Bình Định), Sông Cầu (Phú Yên), Tuy Hòa (Phú Yên) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và phía Đông của Đắk Lắk đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa (tính từ 19h ngày 9/11 đến 16h ngày 10/11) phổ biến 100-350mm.

Hồi 16 giờ ngày 10/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và tan dần.

Lúc 13h, tâm bão cách phía nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 700 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 12.

Trong 24 giờ tới, bão đi theo hướng tây tây bắc, vận tốc 20 km/h và liên tục mạnh lên. Đến chiều 11/11, tâm bão cách phía nam đảo Luzon 270 km về phía đông. Lúc này, sức gió mạnh đến cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo đường đi của bão Vamco trong những ngày tới.

Như vậy, bão Vamco có khả năng tăng thêm 4 cấp trước khi đổ bộ vào đất liền Philippines. Sau đó, cơn bão này di chuyển chủ yếu theo hướng tây, tăng tốc lên 25 km/h và tiến vào Biển Đông. Chiều 12/11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 760 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14.

Ngày 13-14/10, bão giữ hướng đi chủ đạo là hướng tây, vận tốc 20 km/h sức gió cấp 12, giật cấp 15 ở thời điểm còn cách quần đảo Hoàng Sa 340km.

Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh. Khi hoạt động trên Biển Đông, bão có thể đạt cường độ mạnh nhất đến cấp 13-14, giật cấp 16. Ảnh hưởng của bão số 13 có thể khiến Trung Bộ hứng chịu thêm một đợt mưa lớn trong các ngày 14-16/11.

Để chủ động ứng phó với lũ, bão, chiều 10/11 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai ứng phó các tình huống nhằm đảm bảo an toàn về người và giảm thiểu thiệt hại do mưa, lũ, bão gây ra.

PV