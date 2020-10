Tỉnh ủy họp bàn, kiểm tra công tác tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

(Baoquangngai.vn)- Sáng 16.10, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy đã chủ trì cuộc họp với Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Dự cuộc họp còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng.

Đến nay, các cơ quan liên quan đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác chuẩn bị cho đại hội cơ bản đã hoàn tất như lập danh sách khách mời, cấp phát tài liệu phục vụ, triển khai phương án đưa, đón đại biểu, phương án lễ tân, hậu cần, phục vụ; bố trí cơ sở vật chất, phương tiện, nhân lực phục vụ tốt trong những ngày diễn ra đại hội.

Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại Đại hội đã triển khai phương án viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng đại hội; xây dựng kế hoạch để đón đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban bí thư và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự, chỉ đạo đại hội.

Quang cảnh cuộc họp.

Hiện nay, Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội đang cập nhật, nắm thông tin về các đại biểu các ban đảng, Quốc hội, bộ ngành Trung ương, các đoàn đại biểu dự đại hội về dự; công tác thiết kế, in ấn, trang trí, bố trí cơ sở vậy chất, trang thiết bị... phục vụ đại hội; phối hợp, tham mưu, ban hành thông báo các nội dung liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn, lễ tân, phục vụ; xây dựng các phương án phục vụ đại hội trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, các địa phương, cơ quan báo, đài trong tỉnh cũng đã báo cáo, tập trung đánh giá lại các nội dung công việc đã thực hiện.

Đến thời điểm này, cơ quan công an đã chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch chi tiết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong những ngày diễn ra đại hội.

Các điều kiện về điện, nước, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác y tế tại đại hội, xây dựng các kịch bản, tình huống đều đã được các ngành chức năng liên quan chủ động chuẩn bị các phương án.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cho ý kiến tại cuộc họp.

Công tác an ninh thông tin, truyền thông đảm bảo; cơ quan báo, đài đã tuyên truyền đậm nét đại hội trong suốt thời gian qua. Hoạt động báo chí tác nghiệp tại đại hội cũng đã có kế hoạch. Trung tâm báo chí phục vụ đại hội được bố trí tại Trường Chính trị tỉnh.

Đối với TP.Quảng Ngãi, công tác tuyên truyền trực quan, công tác trang trí, đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường ở các tuyến đường phố, khu dân cư, khu vực, vị trí diễn ra đại hội đang đã được triển khai.

Phát biểu tại cuộc họp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, thời gian từ nay đến đại hội không còn nhiều, đề nghị các thành viên trong Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương chuẩn bị thật tốt những phần việc còn lại cho đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần lưu ý một số vấn đề, trong đó có việc trang trí chào mừng đại hội. Tất cả nội dung cần phải thống nhất theo phương án mà Ban thường vụ Tỉnh ủy đã duyệt và cần chỉ đạo điều chỉnh, tháo bỏ những pano quảng cáo không phù hợp. Việc treo cờ chào mừng cũng cần phải chú ý. Thời điểm hiện nay, miền Trung đang bước vào cao điểm mùa mưa lũ, vì thể việc trang trí phục vụ đại hội đảm bảo sự trang nghiêm nhưng phải hợp lý, mức độ vừa phải, không khoa trương.

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Phương án cắt đường phải sớm thông báo cho nhân dân, các đồng chí phụ trách đoàn phải thông báo việc đậu đỗ xe đúng qui định đến đại biểu. Tổ trưởng Tổ Quản lý báo chí chỉ đạo phóng viên chuyên trách cập nhật hình ảnh kịp thời, chính xác để hỗ trợ thông tin đến các cơ quan báo chí trong quá trình diễn ra đại hội.

Đại hội sẽ kiểm phiếu tự động bằng máy và Tổ kiểm phiếu đã được tập huấn theo đúng qui định. Sáng 17.10, Ban thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổng duyệt chương trình đại hội, kiểm tra Trung tâm báo chí vào ngày 19.10.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu rà soát và triển khai các nội dung công việc còn lại, nhất là công tác hậu cần, vấn đề trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm để phục vụ đại hội, công tác đón các đoàn phải thật chu đáo để Đại hội Đảng bộ tỉnh diễn ra thành công, tạo ấn tượng tốt đẹp trong đại biểu, nhân dân.

Tin, ảnh: Thiên Hậu