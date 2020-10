Một tàu cá hỏng máy trôi dạt trên biển

(Baoquangngai.vn)- Tàu cá QNg 90741 TS của ngư dân xã Bình Chánh (Bình Sơn) trong lúc hành nghề câu thì bị hỏng máy và trôi dạt trên biển. Hiện nay, trong điều kiện sóng to gió lớn nên tàu cứu hộ của BĐBP tỉnh chưa thể tiếp cận.

Thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh- BĐBP tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lúc 2 giờ ngày 11.10, tàu cá QNg 90741 TS, hành nghề câu, trên tàu có 4 lao động do ông Nguyễn Xuân Đô, ở xã Bình Chánh (Bình Sơn) làm thuyền trưởng trên đường đi hành nghề đến vùng biển Dung Quất cách bờ khoảng 17 hải lý thì bị hỏng máy trôi dạt trong điều kiện sóng to gió lớn. Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều động tàu cứu nạn xuất phát từ cảng Dung Quất đi cứu nạn nhưng do sóng to gió lớn nên tàu này không thể tiếp cận được tàu cá bị nạn nên quay về bờ.

Hiện tàu cá QNg 90741 TS đang trôi bị trôi đến vùng biển thuộc xã Bình Hải (Bình Sơn) tốc độ 2 hải lý/ giờ.

* Lý Sơn: Gió giật cấp 10, 4 người bị thương, 1 chiếc ghe bị sóng đánh vỡ

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Nguyễn Quốc Việt cho biết , từ lúc 5 giờ sáng 11.10, địa bàn Lý Sơn gió giật cấp 8 đến cấp 10, lượng mưa phổ biến từ 200 – 400 mm. Thiệt hại bước đầu đã ghi nhận 1 chiếc ghe bơi bị sóng đập vỡ. Có 4 người bị thương do, nhiều cây xanh ngã đổ. Lý Sơn hiện còn khoảng 27ha hành non có nguy cơ bị thiệt hại do mưa to, gió lớn.

Cây xanh trên huyện Lý Sơn bị ngã đổ

Hiện còn 1 tàu cá số hiệu QNg 96317 TS đang bị chết máy trôi dạt trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa. Vào lúc 18 giờ ngày 10.10 đã có 2 chiếc tàu gỗ của tỉnh Bình Định tiếp cận, nhưng không đủ công suất lai dắt nên đã rời khỏi vị trí tàu QNg 96317 TS. Hiện tại đang thả trôi cần tàu cứu hộ.

K.Toàn- H.P-X.Thiên