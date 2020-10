Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baoquangngai.vn)- Sáng 21.10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Dự đại hội có 346 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đại biểu được bầu từ đại hội của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện cho hơn 54 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Đến dự và chỉ đạo đai hội có đồng chí Tòng Thị Phóng- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Đến dự đại hội còn có các đồng chí: Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân Khu 5 và Cảnh sát biển Vùng 2; các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tập trung vào các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm về xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội có bước phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; nhiều dự án lớn được khởi công xây dựng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Các hoạt động văn hóa, xã hội chuyển biến tiến bộ.

An sinh xã hội được chăm lo, giàu tính nhân văn, phù hợp với ý Đảng lòng dân, đời sống của nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước có chuyển biến tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chúng ta còn nhiều khó khăn, tồn tại, hạn chế và có lúc không tránh khỏi chủ quan, nóng vội đã dẫn đến những vi phạm, khuyết điểm và có cán bộ đã bị xử lý kỷ luật.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc đại hội

Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX đã nghiêm túc kiểm điểm và xin nhận khuyết điểm trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Đại hội lần này với tinh thần xây dựng Đảng, chúng ta phải có trách nhiệm đề ra các giải pháp để khắc phục cho được những mặt còn hạn chế, khuyết điểm và đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển, vươn lên xây dựng quê hương xứng tầm với truyền thống yêu nước và cách mạng của các thế hệ người Quảng Ngãi trong các thời kỳ lịch sử, làm cho những thành quả đó tiếp tục phát huy giá trị để phát triển tỉnh Quảng Ngãi thân yêu của chúng ta lên những tầm cao mới.

Để đáp ứng được những yêu cầu trên và với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung, đó phải là một sự chuyển đổi, phát triển toàn diện, sâu sắc; là chất lượng tăng trưởng kinh tế, là sức cạnh tranh, là hàm lượng chất xám, là giá trị gia tăng trong các sản phẩm công nghiệp, dịch vụ; là phát triển công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên; là kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị phải đồng bộ, hiện đại; là xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của một xã hội lành mạnh, giàu tính nhân văn; là giảm thiểu tội phạm và tệ nạn xã hội; là thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; là nâng cao mức sống của người dân; là đảm bảo đoàn kết, ổn định để tiếp tục phát triển...

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, trách nhiệm trước nhân dân và tương lai của tỉnh không cho phép chúng ta dừng lại, bằng lòng với những thành quả đã đạt được của hôm qua, hôm nay. Ngược lại, chúng ta phải không ngừng nỗ lực hơn nữa, phát triển Quảng Ngãi với cấp độ và tốc độ cao hơn. Trách nhiệm đó đặt trên vai của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh mà trước hết là đối với những đại biểu chính thức đang tham dự Đại hội hôm nay.

Toàn cảnh phiên khai mạc đại hội

Với tinh thần cách mạng tiến công, với trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, tại Đại hội này, chúng ta có nhiệm vụ hết sức quan trọng, tập trung hoàn thành tốt 4 nội dung sau:

Thứ nhất, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; trên tinh thần thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm, đánh giá khách quan, khẳng định những thành tích, kết quả đã đạt được; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp và Chương trình hành động của nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu đến năm 2025 Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung, tạo tiền đề để đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.

Thứ hai, thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh ta trong việc tham gia, góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước.

Thứ ba, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội có nhiệm vụ lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo; có uy tín trong Đảng và trong xã hội; có tầm nhìn chiến lược; có khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; có khả năng tập hợp và đoàn kết nội bộ, để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh ta thực hiện thắng lợi mục tiêu to lớn mà Đại hội sẽ quyết định.

Thứ tư, Đại hội có nhiệm vụ bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đủ về số lượng và chất lượng, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh để tham gia, đóng góp vào những công việc trọng đại của Đảng, của đất nước.

Phát huy truyền thống quê hương Quảng Ngãi anh hùng và cách mạng, kế thừa những thành tựu đạt được, với tinh thần thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng giúp Quảng Ngãi phát triển xứng đáng với sự kỳ vọng của Trung ương và sự mong đợi của nhân dân tỉnh nhà. Quảng Ngãi anh hùng trong quá khứ, đổi mới, sáng tạo trong hiện tại, sẽ có những phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn trong tương lai. Đó chính là khát khao cháy bỏng, là cam kết đầy trách nhiệm của chúng ta với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh hôm nay và với các thế hệ con cháu mai sau.

Sau phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX trình Đại hội…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX trình Đại hội

