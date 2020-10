Đêm 18-10 và ngày 19-10, lũ đặc biệt lớn sẽ xuất hiện ở Quảng Bình, Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 12 giờ qua, ở tỉnh Quảng Trị đã có mưa đặc biệt to, lượng mưa tại Hướng Sơn 455 mm, Hướng Linh 448 mm, Gia Vòng 243 mm... Lũ trên các sông ở Quảng Trị đang lên nhanh.

Mực nước lúc 23h ngày 17-10-2020 trên sông Hiếu tại trạm Đông Hà là 5,16m, trên báo động 3 là 1,16m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 7,38m, trên báo động 3 là 1,38m. Lũ trên các sông ở Quảng Trị tiếp tục lên nhanh.

Từ 11h ngày 18-10 đến 21h ngày 18-10, mực nước trên sông Hiếu tại trạm Đông Hà lên mức là 5,7m, trên báo động 3 là 1,7m, cao hơn đỉnh lũ ngày 8-10-2020 (4,69m).

Lũ lớn trên sông Hiếu gây ngập diện rộng tại khu vực xã Thanh An, huyện Cam Lộ và phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Trên sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn lên mức 7,7m, trên báo động 3 là 1,7m, cao hơn lũ lịch sử năm 1999 là 0,41m. Các sông khác ở Quảng Trị lên mức báo động 3 và trên báo động 3.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, ngập lụt tại huyện Đắkrông, Hướng Hóa. Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, khu đô thị tại tỉnh Quảng Trị tiếp tục diễn ra, đặc biệt tại thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong, Gio Linh, Hải Lăng, Vĩnh Linh, Cam Lộ, thành phố Đông Hà. Cấp độ rủi ro thiên tai cho các sông ở Quảng Trị cấp 3.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 18-10 đến ngày 20-10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 400-600mm; ở Nghệ An 100-200mm, riêng phía Nam có nơi trên 300mm.

Trong ngày 18-10, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục lên rất nhanh, các sông ở Quảng Trị dao động ở mức cao (trên báo động 3). Đêm 18-10 và ngày 19-10, trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, mực nước sẽ lên vượt mức báo động 3, lũ đặc biệt lớn sẽ xuất hiện, không ngoại trừ các sông tiếp tục lên vượt mức lịch sử. Dự báo mưa lũ ở Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Hiện ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất diện rộng đang tiếp tục diễn ra. Ngoài các khu vực đã và đang bị ảnh hưởng, khu vực Bắc Quảng Bình và tỉnh Hà Tĩnh là khu vực trọng tâm bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi ngập lụt sâu, sạt lở, lũ quét từ ngày 18-10 đến ngày 20-10. Nguy cơ cao mất an toàn đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi vừa và nhỏ, các hồ chứa xung yếu tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Các khu vực miền núi các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam tuy mưa đã giảm nhưng nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi vẫn rất cao, do đất đá đã bão hòa nước và nước rút gây sạt lở bờ sông.

