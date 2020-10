Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phục vụ Lễ thông xe kỹ thuật cầu Cổ Lũy

(Baoquangngai.vn)- Chiều 8.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan để nghe và cho ý kiến chỉ đạo về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật cầu Cổ Lũy.

Lễ thông xe kỹ thuật cầu Cổ Lũy và gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, dự kiến sẽ diễn ra vào sáng ngày 20.10.2020 tại khu vực đầu cầu phía Bắc cầu Cổ Lũy, thuộc xã Tịnh Khê (TP. Quảng Ngãi).

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban Quản lý)- đơn vị chủ trì, đến thời điểm hiện tại, Ban Quản lý đã xây dựng kịch bản chương trình, trang trí khánh tiết, danh sách khách mời; đồng thời, lên phương án phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông tỉnh để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng nhấn mạnh đây là sự kiện lớn, quan trọng của tỉnh nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nên mọi khâu chuẩn bị phải được thực hiện hết sức chu đáo.

Để chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết phục vụ cho buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng yêu cầu Ban Quản lý và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tập trung rà soát lại kịch bản nội dung chi tiết và mọi công tác chuẩn bị, đảm bảo buổi lễ được diễn ra trang trọng, ngắn gọn, an toàn, tiết kiệm và theo đúng kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng phát biểu tại cuộc họp

Dự án cầu Cổ Lũy bắc qua sông Trà Khúc nối giữa xã Nghĩa Phú và xã Tịnh Khê

Dự án cầu Cổ Lũy bắc qua sông Trà Khúc nối giữa xã Nghĩa Phú và xã Tịnh Khê (TP. Quảng Ngãi) là công trình giao thông trọng điểm của tỉnh có tổng chiều dài các tuyến khoảng 3,7km, trong đó chiều dài cầu hơn 1,8km, với tổng mức đầu tư 2.250 tỷ đồng, được khởi công từ cuối năm 2017.

Đến nay, dự án cầu Cổ Lũy đã cơ bản thi công hoàn thành các hạng mục công trình. Hiện, chủ đầu tư đang đôn đốc các nhà thầu thi công gấp rút các hạng mục còn lại để kịp thời phục vụ cho lễ thông xe theo đúng kế hoạch.

H.P