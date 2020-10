(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 17.10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã đến hiện trường sạt lở tuyến đường Đông Trường Sơn, đoạn qua thôn Huy Duỗi, thôn Ra Pân, xã Sơn Long, huyện miền núi Sơn Tây chỉ đạo tiếp tục di dời người và nhà ở, tuyệt đối bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Thị sát điểm sạt lở với khối lượng đất đá lên đến hơn 30.000m3, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhận định: Đây điểm sạt lở vô cùng nguy hiểm, vết sạt không ngừng gia tăng, đặc biệt là thời tiết vẫn còn diễn biến mưa lũ bất thường trong những ngày tới. Vì vậy, yêu cầu lãnh đạo huyện Sơn Tây cần có kế hoạch di dời các hộ dân sống dưới chân núi ra khỏi vùng sạt lở. Đồng thời phải khẩn trương rà soát, thống kê, di dời tất cả các hộ dân sống sát vách núi, có nguy cơ sạt lở trên toàn địa bàn đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sạt lở trên tuyến Đông Trường Sơn đoạn qua thôn Ra Pân, xã Sơn Long (Sơn Tây)

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Tại vị trí sạt lở này, tỉnh đánh giá rất cao sự tính chủ động, xử lý kịp thời di dời dân ngay trong đêm của xã Sơn Long và huyện Sơn Tây. Nếu Sơn Tây có khó khăn, tỉnh sẽ có biện pháp giúp huyện Sơn Tây đảm bảo an toàn, ổn định nơi ăn, chốn ở cho bà con.

Trong những ngày đến, Quảng Ngãi được dự báo là sẽ có mưa to, đến rất to, nguy cơ sạt lở, ngập lụt sẽ rất cao. Tỉnh yêu cầu lãnh đạo địa phương triển khai thực hiện ngay các chỉ đạo của UBND tỉnh, trong đó đặc biệt lưu ý sạt lở núi, đe dọa tính mạng của người dân. "Rút kinh nghiệm từ các địa phương khác, Quảng Ngãi phải nỗ lực, dứt khoát bằng mọi giá không để dân vùng sạt lở sống mất an toàn, thiếu ăn, thiếu mặc" - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh.

Tại buổi thị sát, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, động viên các hộ dân trong diện phải sơ tán; đồng thời tặng 10 hộ dân di dời nhà mỗi hộ 1 suất quà (500.000 đồng/suất).

Do ảnh hưởng của bão số 6, trên địa bàn huyện Sơn Tây có mưa rất to. Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở đến nay chưa khắc phục xong. Đặc biệt tuyến đường Đông Trường Sơn qua địa bàn huyện có 2 điểm sạt lở, làm sập ngay tức khắc 2 nhà dân, làm một người bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng (ông Nguyễn Sửu); đe dọa sập nhà của 45 hộ dân khác trong khu vực. Ngay trong đêm 15.10, huyện Sơn Tây và xã Sơn Long đã khẩn cấp họp các hộ dân này và tất cả đều thống nhất di dời đi nơi khác.

Hiện tại, toàn bộ 47 dân đã di dời đi, sống tạm xen ghép tại các hộ dân ở khu vực an toàn thuộc xã Sơn Long và nhà văn hóa thôn, điểm trường học... Trong đó 10 hộ ở vùng nguy hiểm nhất đã được lực lượng địa phương giúp dỡ dọn, chuyển cột kèo, ngói và các vật dụng gia đình đến nơi an toàn, chuẩn bị dựng nhà mới để ở.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tặng quà cho các hộ dân sơ tán do sạt lở tuyến đường Đông Trường Sơn ở Sơn Long (Sơn Tây)

Trong những ngày tới 10 hộ dân hiện không có nhà ở sẽ được chính quyền hỗ trợ dựng lại nhà. Về đất dựng nhà, có 2 hộ dân cũng thuộc diện di dời nhà là Đinh Văn Pia, Đinh Văn Vé tự nguyện cho mượn tạm 2.000m2 đất để làm nhà mặc dù trên đất đang trồng mì chưa đến kỳ thu hoạch phải phá bỏ mì.

Thế nhưng đây chỉ là giải pháp tình huống, về lâu dài người cho mượn đất và người ở nhờ đều băn khoăn. "Ở nhờ, mượn đất làm nhà ở tạm thì cũng chỉ ít trong thời gian ngắn thôi. Ở lâu, người cho mượn họ cũng buồn mình. Mong chính quyền giúp cho dân cái mặt bằng để làm nhà ở ổn định lâu dài" - bà Đinh Thị Hết, khu dân cư Huy Duỗi, thôn Ra Pân, xã Sơn Long cho biết.

Để giúp các hộ dân ổn định cuộc sống, xã Sơn Long đã hỗ trợ mỗi hộ dân 50kg gạo và 1 thùng mì tôm. Ngay trong sáng 17.10, một DN cũng đã hỗ trợ thêm mỗi hỗ 50kg và 2 thùng mì tôm.

