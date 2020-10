Chia sẻ, minh bạch, trách nhiệm và cầu thị

(Baoquangngai.vn)- Đó là thông điệp chia sẻ, tiếp cận của lãnh đạo tỉnh với báo chí mà Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội quý III năm 2020 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý IV vào chiều 2.10.

Dự buổi họp báo có UV dự khuyết TƯ đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tình hình kinh tế xã hội của Quảng Ngãi trong 9 tháng đầu năm 2020 dù bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19, nhưng vẫn đạt một số kết quả tích cực. Một số ngành công nghiệp ngoài dầu duy trì nhịp độ sản xuất. Sản lượng khai thác thuỷ sản, kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp ổn định. Tình hình giá cả các mặt hàng thiết yếu tại thị trường cơ bản ổn định.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai thực hiện tốt, tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Các chế độ, chính sách về an sinh xã hội được chú trọng thực hiện. An ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định...

Quang cảnh buổi họp báo quý III-2020

Trong 3 tháng cuối năm, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm thực hiện thắng lợi một số nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể là, tiếp tục thúc đẩy phát triển các hoạt động thương mại, xuất khẩu, du lịch, dịch vụ sau dịch Covid-19. thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị...

Tại buổi họp báo, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi về các vấn đề mà các cơ quan báo chí và dư luận quan tâm như: Vì sao cảng Bến Đình ở Lý Sơn đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng. Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi- Chợ Chùa đến bao giờ mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Tình trạng thắng cảnh Ba Làng An ở xã Bình Châu (Bình Sơn) bị xâm hại, lấn chiếm để xây kè, mở quán ăn, làm dịch vụ. Nguyên do vì sao UNESCO vẫn chưa cử chuyên gia sang đánh giá thực địa để hoàn thành thủ tục hồ sơ Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh đã gửi.

Khi nào thực hiện xong việc đền bù, tái định cư cho 16 hộ dân sống ở khu vực bể bơi Diên Hồng nằm trong quy hoạch Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi Diên Hồng. Bao giờ đưa Trường THPT Phó Mục Gia ở xã Trà Bình (Trà Bồng) đi vào hoạt động. Giải pháp giúp ngư dân vượt qua khó khăn do vay tiền ngân hàng để đóng mới, nâng cấp tàu cá hành nghề giã cào nhưng đánh bắt không hiệu quả, hàng trăm tàu phải nằm bờ...

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định báo chí có vai trò quan trọng, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi

Phát biểu tại buổi họp báo, Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, thời gian qua tỉnh Quảng Ngãi đã quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết những nổi cộm, bức xúc tồn tại mà báo chí phản ánh. Bước vào nhiệm kỳ mới, Quảng Ngãi có quyết tâm mới, đổi mới phương thức làm việc để tập trung phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, mục tiêu chính là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đến năm 2030, thu nhập bình quân của người dân ít nhất là bằng hoặc cao hơn so với bình quân cả nước.

Để đạt được những mục tiêu này, ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, còn có vai trò đồng hành rất quan trọng của báo chí. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn báo chí luôn đồng hành với tỉnh để cùng trao đổi, phản biện, nêu gương người tốt việc tốt, những việc làm đáng ca ngợi, cũng như thẳng thắng lên án những mặt tiêu cực, phản ánh trung thực bức tranh đời sống kinh tế- xã hội của tỉnh… Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, báo chí góp phần rất lớn để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nêu quan điểm của tỉnh với báo chí là: Chia sẻ, minh bạch, trách nhiệm và cầu thị

Phát biểu kết luận tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh thông điệp chia sẻ, tiếp cận của lãnh đạo tỉnh với báo chí. Đó là chia sẻ, minh bạch, trách nhiệm và cầu thị. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải trả lời đầy đủ, kịp thời các câu hỏi về các thông tin báo chí phát hiện, phản ánh. Đồng thời, các cơ quan báo chí cũng có trách nhiệm thông tin kịp thời, chính xác các nội dung mà các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp, tạo điều kiện tốt nhất để Quảng Ngãi phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cũng yêu cầu, các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí phải tham mưu tích cực cho lãnh đạo tỉnh để trả lời, không né tránh các vấn đề nhạy cảm do cơ quan báo chí đặt câu hỏi, phát hiện. Tất cả vì sự phát triển chung của tỉnh nhà, vì chất lượng cuộc sống của người dân…

N.Đức- T.Phương