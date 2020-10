(Baoquangngai.vn)- Lúc 10 giờ ngày 11/10, bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 6, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã quan trắc được gió cấp 8, giật cấp 9; vùng ven biển các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi có gió giật cấp 6-7; ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có mưa rất to, lượng mưa từ 100-300mm.

Hồi 10 giờ ngày 11/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Thời tiết khu vực Trung Trung Bộ 24h giờ đến: Các tỉnh Quảng Bình – Quảng Trị có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to; từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, mưa rất to.

Gió trên đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế hướng Bắc đến Đông Bắc cấp 4-5, ven biển cấp 5, giật cấp 6-7; các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7-8, độ cao sóng 3-5m, biển động mạnh; từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, độ cao sóng 4-6m, biển động mạnh; vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, độ cao sóng 3.0-5.0m, biển động mạnh. Vùng ven biển Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng nước dâng từ 0.3-0.5m.