Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy làm việc với Huyện ủy Bình Sơn

(Baoquangngai.vn)- Chiều 14.9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn về công tác xây dựng Đảng, tình hình phát triển KT- XH và công tác nội chính trên địa bàn huyện.

Dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Nguyễn Minh Tài; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ngô Văn Trọng và đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của Huyện ủy Bình Sơn, trong 9 tháng năm 2020, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 9 tháng đầu năm đạt 2.536 tỷ đồng, bằng 90,4 % kế hoạch năm 2020. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt trên 389 tỷ đồng.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, toàn huyện có 11/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực. Các lĩnh vực xã hội có chuyển biến tích cực, vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy phát biểu tại buổi làm việc

Huyện cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội của 242/242 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020- 2022; đại hội của 55 chi, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020- 2025 bảo đảm thời gian, chương trình, nội dụng,… theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương và văn bản của Tỉnh ủy. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Sau đại hội, Huyện ủy Bình Sơn đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020- 2025; đồng thời, chỉ đạo tham mưu xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội; xây dựng các Nghị quyết chuyên đề và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ trọng tâm;…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó và biểu dương những kết quả mà huyện Bình Sơn đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và của Đảng bộ tỉnh về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy và tinh giảm biên chế.

Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quy định 205 của Bộ Chính trị về tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền, phe cánh, lợi ích nhóm,… phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển để tạo nguồn cán bộ, trong đó, quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ và yếu tố vùng miền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy (thứ 2 từ trái sang) đến thăm các mô hình phát triển kinh tế tại xã Bình Dương

Đồng thời, gắn với phát triển kinh tế, huyện cần chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ, công tác phát triển đảng viên. Quan tâm giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích, nhất là lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân. Làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc người có công, công tác giảm nghèo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy cùng đề nghị huyện Bình Sơn thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu để xây dựng huyện Bình Sơn trở thành huyện nông thôn mới. Chủ động nắm bắt tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy đã đến thăm các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh hiện đang cư trú tại huyện Bình Sơn; thăm xã nông thôn mới Bình Dương và một số công trình, mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã.

H.P