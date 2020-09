Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy: Làm việc tại huyện Lý Sơn

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 22.9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn. Dự buổi làm việc có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Ngô Văn Trọng.

Theo báo cáo của huyện Lý Sơn, do tác động của đại dịch Covid -19, nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 9 tháng qua gặp nhiều khó khăn. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt 1.371 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước và đạt hơn 66% kế hoạch năm; thu ngân sách ước đạt 9,7 tỷ đồng, giảm hơn 31% so với năm trước và đạt 78% dự toán năm. Lượng khách du lịch đến Lý Sơn giảm 72% so với cùng kỳ năm trước...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Ngọc Huy (đứng giữa) thị sát nhà máy nước tại đảo Bé. ẢNH: X.Thiên

Lý Sơn đã phối hợp tổ chức thành công giải vô địch quốc gia Marathon Báo Tiền Phong lần thứ 61. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định... Đặc biệt, huyện đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền một cấp sau khi giải thể chính quyền cấp xã; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huyện Lý Sơn kiến nghị Tỉnh ủy thống nhất việc bổ sung biên chế từ nguồn biên chế tỉnh và chuyển 53 cán bộ công chức xã thành viên chức huyện để đảm bảo ổn định bộ máy; đồng thời kiến nghị trung ương cần có dự án cấp nước ngọt cho huyện; chỉ đạo sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng Cảng Bến Đình...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy đánh giá cao những kết quả mà huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, trong thời gian đến, huyện cần quan tâm nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả để tạo khí thế, niềm tin cho xã hội. Quan tâm quán triệt và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam; quan tâm đến phát triển bền vững, gắn với xây dựng quốc phòng, an ninh. Tiếp tục quảng bá hình ảnh Lý Sơn để thu hút du lịch; tạo nhiều sản phẩm du lịch, đồng thời kết nối với các địa phương trong tỉnh để giữ chân du khách...

Ngoài ra, huyện cần quan tâm đầu tư hậu cần nghề cá và các chính sách hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển, giữ các ngư trường truyền thống. Tập thể lãnh đạo huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống của quê hương để xây dựng huyện đảo ngày càng phát triển.

Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy cũng đã thị sát một số công trình tại đảo Bé như nhà máy điện, nhà máy xử lý nước ngọt; tìm hiểu một số cơ sở phục vụ du lịch theo mô hình homestay của người dân.

X.THIÊN