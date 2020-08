Lễ kỷ niệm 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào, 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Sáng 19-8, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (16/8/1945-16/8/2020), 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh 2-9 (2/9/1945-2/9/2020).

Tham dự lễ kỷ niệm có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã ôn lại thời điểm cách đây 75 năm, đất nước ta đứng trước tình thế vô cùng cấp bách, nhưng cũng là thời cơ ngàn năm có một.

Ngay khi được tin Nhật đầu hàng đồng minh, sáng 13-8-1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập ngay Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.

Cách mạng Tháng Tám thành công là do tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quật cường của các tầng lớp nhân dân ta, một lòng đi theo Đảng và được Đảng lãnh đạo qua các cuộc tổng diễn tập, đã quyết vùng lên giành độc lập cho dân tộc. Trong ảnh: Không khí Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19-8-1945. Ảnh: Tư liệu/TTXVN Vào 23h cùng ngày, Ủy ban khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1: “Giờ Tổng khởi nghĩa đã đánh! Cơ hội có một cho quân, dân Việt Nam cùng giành lấy chính quyền độc lập của nước nhà… Chúng ta phải hành động cho nhanh, với một tinh thần vô cùng quả cảm, vô cùng thận trọng!... Cuộc thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ về ta!”.

Ngày 16-8-1945, Quốc dân Đại hội Tân Trào, tiền thân của Quốc hội Việt Nam đã được triệu tập tại Tân Trào. Đây là dịp để những người đại biểu nói lên tiếng nói của tầng lớp mình, quyết định tương lai của đất nước, cũng là hình thức tập dượt để chuẩn bị ra đời Quốc hội trong những năm tháng tiếp theo.

Đại hội đã biểu thị lòng quyết tâm cao độ, quyết định những vấn đề quan trọng mang tính sống còn như: Thông qua 10 chính sách của Việt Minh, nhất trí tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng...

Hưởng ứng lệnh Tổng khởi nghĩa, nhân dân ta từ Bắc chí Nam, từ đồng bằng đến miền núi, từ nông thôn đến thành thị đã nổi dậy giành chính quyền. Trong không khí khẩn trương, sôi nổi, chỉ trong 15 ngày cuối tháng 8-1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành được thắng lợi hoàn toàn, chính quyền đã về tay nhân dân.

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, qua đó khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Cách mạng Tháng Tám là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đã phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót nghìn năm; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nước ta từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người dân của nước độc lập, tự do, làm chủ nước nhà…

Tiếp nối thành công của Cách mạng Tháng Tám, 75 năm qua, Đảng và nhân dân ta đã viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc trong công cuộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, non sông thu về một mối.

Trong những năm tháng xây dựng và đổi mới đất nước, nhờ quyết tâm đoàn kết, đồng lòng mà đất nước ta từ nước kinh tế kém phát triển trở thành một nước có kinh tế phát triển khá trong khu vực, đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Những thành tựu đó tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới…

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, ra đời trong khói lửa của cuộc đấu tranh cách mạng, Quốc hội nước ta vừa là thành quả, vừa là yêu cầu bức thiết của cách mạng. Quốc hội là biểu tượng của độc lập dân tộc, đại đoàn kết dân tộc, hiện thân của ý chí kiên cường và nghị lực phi thường của dân tộc Việt Nam. Gần 75 năm qua, Quốc hội luôn đồng hành cùng các bước phát triển của dân tộc, ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng xem bộ phim tài liệu “Ngày 2 tháng 9 năm 1945”. Bộ phim do Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương sản xuất, có sử dụng các hình ảnh, tư liệu của các nhà làm phim trong và ngoài nước, tái hiện không khí của ngày 2-9-1945, giúp người xem hiểu biết sâu sắc hơn về ý nghĩa, giá trị của Ngày Độc lập.

Theo Hà Nội mới