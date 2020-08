Đồng chí Võ Văn Rân tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Trà Bồng

(Baoquangngai.vn)- Ngày 27.8, Đảng bộ huyện Trà Bồng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ngô Văn Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đến dự đại hội có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng 167 đảng viên đại diện cho hơn 2.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Báo cáo chính trị tại đại hội cho biết, 5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Trà Bồng, Tây Trà triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trà Bồng lần thứ XXIII, huyện Tây Trà lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (ngày 1.4.2020 sáp nhập thành Đảng bộ huyện Trà Bồng) đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục phát triển khá, giá trị sản xuất tăng bình quân 12%/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quân tâm đầu tư, phát triển.

Trên địa bàn huyện đã hình thành một số trang trại, gia trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn và nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả, với thu nhập 80-100 triệu đồng/năm, góp phần nâng cao sản lượng và giá trị kinh tế, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 58,95% đầu nhiệm kỳ xuống còn 31,75% vào năm 2020.

Quang cảnh đại hội

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân đạt được những kết quả quan trọng; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới và hiệu quả; công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tổ chức được chú trọng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước tiếp tục được củng cố.

Nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ huyện Trà Bồng đề ra mục tiêu đến năm 2025 huyện Trà Bồng cơ bản thoát nghèo; đồng thời đưa ra chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt trên 8%/năm; cơ cấu kinh tế đến năm 2025: nông- lâm- ngư nghiệp 21%, công nghiệp - xây dựng 51%, thương mại, dịch vụ 28%; có thêm 2 xã (Trà Tân, Trà Giang) đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; phát triển và ổn định diện tích cây quế đến năm 2025 là 5.400 ha; độ che phủ rừng 61%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 4-6%/năm,...

BCH Đảng bộ huyện Trà Bồng nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt Đại hội

Phát biểu chí đạo đại hội đồng chí Ngô Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian đến, nông, lâm nghiệp vẫn tiếp tục là ngành sản xuất chủ đạo, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, là nền tảng vững chắc để phát triển KT- XH của huyện. Để thực hiện nhiệm vụ đó, huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp, tổ chức lại sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới và chuỗi giá trị thị trường, hàng hóa; nhân rộng mô hình trồng rừng cây gỗ lớn, gỗ quý, chăn nuôi tập trung quy mô lớn.

Cần tận dụng và khai thác tối đa lợi thế để kêu gọi thu hít đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng sản phẩm đặc trưng, đẩy mạnh liên kết thị trường để phát triển du lịch sinh thái, tâm linh, văn hóa, lịch sử.

Đồng chí Ngô Văn Trọng cho rằng, giảm nghèo nhanh và bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong nhiệm kỳ tới, chính vì vậy, trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện huyện Trà Bồng cần phải phát huy tính chủ động, sáng tạo, với tinh thần quyết tâm cao của từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. ‘Trong quá trình ấy, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp về lãnh đạo, quản lý, các biện pháp về kinh tế, tư tưởng, đặc biệt là phải tạo ra được phong trào thi đua sản xuất, tạo ra sản phẩm, khắc phục tư tưởng trong chờ, ủy lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Đại hội đã bầu 45 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 (khuyết 4 đồng chí). Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Võ Văn Rân tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Trà Bồng, nhiệm kỳ 2020- 2025.

H.P