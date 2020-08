(Baoquangngai.vn)- Ngày 26.8, Đảng bộ TP. Quảng Ngãi đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Quảng Ngãi lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đến dự đại hội có Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ và 269 đại biểu đại diện cho 9.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.Quảng Ngãi đã nỗ lực, phấn đấu vươn lên với quyết tâm cao và đã giành được những thành tích to lớn trên tất cả các lĩnh vực. 28/30 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015- 2020 đạt và vượt mục tiêu đại hội đề ra.

Kinh tế phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 11,71%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70 triệu đồng/năm, gấp 1,5 lần năm 2015. Thu ngân sách Nhà nước năm 2020 ước đạt hơn 4.000 tỷ đồng, chiếm 27% tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh và chiếm 70% nguồn thu ngân sách khối các huyện, thị xã.

Các thành phần kinh tế phát triển đa dạng; doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân phát triển nhanh cả về số lượng, quy mô và cơ cấu ngành nghề hoạt động.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và đạt kết quả tích cực. Dự kiến đến hết năm 2020, thành phố có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển đô thị có nhiều tiến bộ. Kết cấu hạ tầng đô thị tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp; nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, dịch vụ thương mại quy mô lớn, hiện đại đã được đầu tư xây dựng. Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ thành phố luôn chăm lo đến các lĩnh vực văn hóa- xã hội; nhiều chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục, thể thao tiếp tục dẫn đầu cả tỉnh. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm. An sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo ở mức thấp, chỉ còn 1,6%. Nếp sống văn minh đô thị có chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được củng cố; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, đảng viên; quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được nâng lên. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể có nhiều đổi mới thiết thực, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được phát huy. Hệ thống chính trị từ thành phố đến xã, phường được củng cố, kiện toàn, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ thành phố xác định mục tiêu, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp, khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội; khai thác và phát huy tối đa các nguồn lực để tập trung phát triển đồng bộ, toàn diện KT- XH, kết cấu hạ tầng đô thị; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng vững chắc để xây dựng TP. Quảng Ngãi sớm trở thành đô thị loại I.

Đại hội đã đề ra một số mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 12 - 12,5%; thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 4.000 USD/người/năm; tỷ lệ đô thị hoá đạt 60%; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm từ 0,4 đến 0,6%;...

Đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Quảng Ngãi đã đạt được trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, những kết quả TP. Quảng Ngãi đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng tự hào, khẳng định vị thế đô thị tỉnh lỵ của tỉnh đang trên đà phát triển đi lên mạnh mẽ. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế mà Đại hội cần xem xét, kiểm điểm nghiêm túc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị Đảng bộ thành phố cần nêu cao hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực công tác trọng tâm; xây dựng, phát triển thành phố xứng đáng với vai trò, vị thế đô thị tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Ngãi.

Tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để cùng với tỉnh đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng KT- XH, nhằm đưa TP. Quảng Ngãi hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II và cơ bản đạt một số chỉ tiêu của đô thị loại I.

Tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy tối đa năng lực sản xuất của các ngành, lĩnh vực và các thành phần kinh tế. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn; phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, bền vững và hiệu quả cao…

BCH Đảng bộ TP. Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt đại hội

Cùng với phát triển kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cũng yêu cầu Đảng bộ thành phố cần quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa- xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng thành phố thực sự là ‘Trung tâm văn hóa’ của cả tỉnh. Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020- 2025 (khuyết 2 đồng chí). Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Quảng Ngãi lần thứ XVI đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Trần Phước Hải được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020- 2025

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 40 đồng chí.

H.P