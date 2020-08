Chống dịch COVID-19: Bộ Công an ra Chỉ thị mới; chi viện cho Đà Nẵng

Ngày 8/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Chỉ thị số 04-CT/ĐUCA của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Văn phòng Bộ Công an tổ chức ra quân, tăng cường lực lượng chi viện cho địa bàn Đà Nẵng, ngày 8/8. - Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Nội dung Chỉ thị nêu rõ: Thời gian qua, đại dịch COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều quốc gia chưa kiểm soát được sự lây lan và phải triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, kiểm soát nghiêm ngặt các hoạt động đi lại của người dân. Ở nước ta, công tác phòng dịch đã được giữ vững 99 ngày không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, đó là thành quả của sự nỗ lực toàn hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân, trong đó có vai trò nòng cốt, quan trọng của lực lượng Công an nhân dân. Tuy nhiên, từ ngày 25/7/2020 đến nay (tính đến ngày 7/8/2020), Việt Nam đã có thêm 298 ca nhiễm mới trong cộng đồng tại nhiều tỉnh, thành phố và tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương yêu cầu các cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; triển khai quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Công an và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các địa phương phát hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng, lực lượng công an cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng áp dụng các biện pháp cần thiết, cấp bách đáp ứng với từng cấp độ dịch để khống chế tốc độ lây nhiễm; hạn chế thấp nhất và không để lây nhiễm dịch bệnh trong đơn vị công an.

Chỉ thị yêu cầu lực lượng Y tế Công an nhân dân chủ động mọi biện pháp để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng, có phương án cụ thể, phù hợp trong các tình huống có tác động của dịch bệnh đến các địa bàn, các địa phương, đơn vị và các khu vực đóng quân của lực lượng Công an nhân dân, làm tốt công tác bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng, nhất là các địa bàn trọng điểm, địa bàn có dịch bệnh.

Bộ trưởng Bộ Công an nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Công an về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Người đứng đầu các cấp ủy đảng trong Công an nhân dân trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, phối hợp các lực lượng, huy động cán bộ, chiến sĩ và vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh mạnh mẽ, có hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ, bình tĩnh, chủ động ứng phó mọi tình huống, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội; Tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm hộ, nắm người, quản lý cư trú, kiểm tra nghiêm ngặt các cơ sở lưu trú, các khu vực, địa điểm tập trung đông người, đặc biệt là các địa bàn có nhiều người nước ngoài cư trú, lao động và làm việc; bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự tại các khu cách ly tập trung.

Lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các lực lượng chức năng kiểm soát tuyệt đối việc xuất nhập cảnh qua các tuyến biên giới, cửa khẩu; xử lý nghiêm theo pháp luật những tổ chức, cá nhân liên quan tới việc đưa người, chứa chấp người nhập cảnh trái phép; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Công an địa phương, cán bộ quản lý địa bàn trong việc quản lý cư trú của người nước ngoài, phát hiện kịp thời người nước ngoài nhập cảnh trái phép cư trú trên địa bàn...

Công an các đơn vị, địa phương kịp thời phát hiện, xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo pháp luật, kể cả xử lý hình sự các tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật, không khai báo y tế, khai báo không trung thực, trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế, găm hàng, tăng giá, có hành vi gây bất ổn thị trường và lợi dụng các chính sách hỗ trợ của nhà nước để trục lợi cá nhân.

Bên cạnh đó là tổ chức tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 và các hoạt động của lực lượng Công an nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh và giữ gìn an ninh, trật tự trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh. Công tác tuyên truyên phải thật sự là mặt trận tiên phong, xung kích, kịp thời và toàn diện với mục tiêu huy động sức mạnh toàn dân, toàn lực lượng với quyết tâm giữ vững an ninh, trật tự trong mọi tình huống và khống chế đẩy lùi dịch bệnh.

Tăng cường lực lượng chi viện cho Đà Nẵng

Cùng ngày 8/8, tại Hà Nội, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Bộ Công an tổ chức ra quân, tăng cường lực lượng chi viện cho địa bàn Đà Nẵng.

Tại buổi ra quân, đại diện Văn phòng Bộ Công an nêu rõ, thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-V01-P10 ngày 28/7/2020 thực hiện Công điện số 866 ĐK/HT của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ Văn phòng đóng quân tại thành phố Đà Nẵng trực 100% quân số trong suốt hai tuần qua; chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch để vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao.

Văn phòng Bộ Công an đã thành lập Đoàn công tác đặc biệt và phản ứng nhanh chi viện cho lực lượng Công an tại thành phố Đà Nẵng với tiêu chí hỗ trợ tối đa lực lượng tại địa bàn thành phố Đà Nẵng, đảm bảo an ninh, trật tự, gắn với công tác phòng, chống dịch, đảm bảo kịp thời và tuyệt đối an toàn các thông tin, mệnh lệnh, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đến các đơn vị cơ sở khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Theo Chinhphu.vn