UBND tỉnh họp báo thông tin về tình hình KT- XH 6 tháng đầu năm 2020

(Baoquangngai.vn)- Chiều 22.7, UBND tỉnh đã tổ chức họp báo về tình hình KT- XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT& TT tỉnh chủ trì cuộc họp.

Cùng tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đại diện các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Báo cáo của UBND tỉnh cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình KT- XH của tỉnh tuy bị ảnh hưởng, tác động do dịch Covid-19, nhưng đạt được một số kết quả nhất định. Tổng sản phẩm GRDP tăng 0,72%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 4,22%, nhất là giá trị công nghiệp ngoài dầu; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 1,93%; kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng trưởng tốt.

Công tác phòng chống dịch Covid- 19 được thực hiện quyết liệt; dịch tả lợn Châu Phi được kiểm soát tốt; cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định.

Đồng thời, các chế độ, chính sách về an sinh xã hội luôn được các ngành, các cấp chú trọng thực hiện, nhất là chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid- 19; lũy kế đến nay, đã chi hỗ trợ 21 đợt, cho 246.730 người thụ hưởng, tổng kinh phí 257 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong bối cảnh đại dịch Covid- 19, tình hình KT- XH của tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn thách thức, tốc độ tăng trưởng GRDP thấp, tăng trưởng ở hầu hết các ngành bị chậm lại; sản xuất công nghiệp có tăng trưởng nhưng thấp so với mục tiêu đề ra; thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn chưa đạt so với kế hoạch được giao và thấp so với cùng kỳ; hoạt động dịch vụ, lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ vui chơi giải trí giảm mạnh;…

Tại cuộc họp, các nhà báo, đại diện các cơ quan báo chí đã tập trung trao đổi nhiều nội dung được dư luận quan tâm liên quan đến công tác tái định cư cho người dân ở Khu Kinh tế Dung Quất; tiến độ thi công xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ; dự án Đập dâng sông Trà Khúc và một số lĩnh vực khác về tình trạng ô nhiễm môi trường, đất đai, an toàn giao thông,…

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan đã ghi nhận, trao đổi, trả lời, làm rõ những vấn đề cơ quan báo chí nêu, đồng thời đưa ra những giải pháp cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng thay mặt lãnh đạo tỉnh trân trọng cảm ơn ý kiến của đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã dành sự quan tâm đến các vấn đề lớn của tỉnh; đồng thời, giao các sở, ngành, địa phương tiếp tục trả lời, cung cấp thông tin cho các phóng viên, nhà báo theo đúng quy định.

Với tinh thần nghiêm túc và cầu thị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về các vấn đề KT- XH của tỉnh, góp phần xây dựng Quảng Ngãi ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương trong thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí để kịp thời thông tin những vấn đề mà dư luận quan tâm.

