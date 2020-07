Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tiến độ Dự án sân bay Long Thành

Sáng 21-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thị sát tiến độ giải phóng mặt bằng thi công Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành - dự án trọng điểm về đầu tư công của cả nước.

Tại huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai), Thủ tướng đã đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và làm việc với chính quyền địa phương.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có diện tích 282,35ha, được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật; xây dựng mới 11 công trình xã hội, bao gồm: 4 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS, 1 chợ, 1 trung tâm văn hóa và 1 trụ sở UBND xã. Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có 5.002 lô đất để giao cho các hộ gia đình, cá nhân, ngoài ra còn có quỹ đất để giao cho 3 cơ sở tôn giáo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu dân cư tái định cư xã Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN. Theo báo cáo của tỉnh Đồng Nai, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2020 là 25.051,5 tỷ đồng; trong đó, cân đối ngân sách địa phương là 7.580,5 tỷ đồng, tính đến hết tháng 6-2020, giải ngân hết 1.836 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch. Vốn ngân sách trung ương là 17.271,9 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn năm 2019 chuyển sang là 25,487 tỷ đồng, đến hết tháng 6-2020, giải ngân 25,636 tỷ đồng, đạt 48,11% kế hoạch. Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành lũy kế đến nay được giải ngân 1.827,4 tỷ đồng, đạt 10,1%.

Về tình hình triển khai thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, đến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với khu vực xây dựng 2 khu tái định cư (364,21ha). Tỉnh còn gặp nhiều khó khăn tại khu vực xây dựng cảng hàng không (5.000ha) và đang tiếp tục công tác kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường.

Tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực ưu tiên có diện tích 1.810ha để triển khai thi công các công trình thuộc Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 trong năm 2020. Tỉnh cam kết sẽ bàn giao phần diện tích còn lại, trong năm 2021.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Nai sau khi thị sát, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tới vị trí quan trọng của Đồng Nai, tỉnh có quy mô kinh tế hơn 17 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.300 USD. Do đó, việc xem xét, tháo gỡ các vấn đề đặt ra đối với địa phương trọng điểm như Đồng Nai là rất quan trọng. Thủ tướng cho rằng, cú hích cho Đồng Nai phát triển trong năm nay trước hết là dự án Sân bay Long Thành với hạng mục giải phóng mặt bằng. Sân bay là động lực, vì vậy cần tận dụng động lực này để phát triển các vùng khác. Số vốn 23.000 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng của dự án là rất lớn, cần có biện pháp quyết liệt cho công tác này; cần xử lý dứt điểm vấn đề mặt bằng.

Thủ tướng đánh giá, so với năm trước, lần này tỉnh đã có nhiều chuyển biến quan trọng và đạt được một số thành tựu; đứng thứ tư về thu ngân sách; thứ năm về quy mô kinh tế trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thủ tướng cho rằng, trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh có mức tăng trưởng trên 5,8%, dù thấp hơn so với các năm trước nhưng là mức tăng trưởng tốt ở một tỉnh công nghiệp đóng vị thế quan trọng. Ngoài ra, thu ngân sách nhà nước đạt 49% kế hoạch là mức thu cao. Đồng Nai còn là một tỉnh có rất nhiều cố gắng trong thu hút đầu tư nước ngoài, đây là hướng đi rất quan trọng.

Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh, Thủ tướng chỉ rõ, Đồng Nai đã giải ngân được 45% vốn địa phương nhưng phần lớn là số vốn từ năm 2019 chuyển sang. Tỉnh cũng đang có tốc độ đô thị hóa cao, có hướng đi đúng như phát triển mạnh kinh tế đô thị, bất động sản bởi đây là một xu hướng phát triển tất yếu tại địa phương; qua đó nâng cao mức sống người dân.

Thủ tướng hoan nghênh tinh thần quyết tâm của Đồng Nai trong việc triển khai các chỉ đạo của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; trong đó, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã quyết tâm không thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đầu năm.

Thủ tướng lưu ý, Đồng Nai trong phát triển cần tăng cường quản lý đất đai, xây dựng những khu đô thị xứng tầm, là điểm nhấn trong phát triển theo hướng xanh, hiện đại, hội nhập. Do đó, tỉnh cần làm tốt công tác quy hoạch, tránh tình trạng manh mún.

Song song với phát triển nhanh, tỉnh cần đi đôi với quản lý tốt, đúng quy định, không để sơ suất gây tác hại lâu dài.

Cùng với đó, tỉnh cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhất là về công tác nhân sự và văn kiện; thúc đẩy hoàn thành toàn diện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020, tránh tình trạng chủ quan trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức trong nước và quốc tế; chuẩn bị tốt cho kế hoạch trung hạn 5 năm trong nhiệm kỳ đến.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai phấn đấu quyết liệt hơn nữa trong giải ngân vốn đầu tư công của 266 dự án tại địa phương để đạt trên 95% và đặc biệt là giải ngân 18.000 tỷ đồng để có mặt bằng phục vụ thi công Sân bay Long Thành. Đây là một thử thách rất lớn mà tỉnh phải tập trung sức lực nguồn lực, khả năng để chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành cần hỗ trợ Đồng Nai trong triển khai xây dựng thành công Sân bay Long Thành, công trình trọng điểm quốc gia, phải khởi động trong năm nay. Tỉnh cần phấn đấu đến tháng 10 năm 2020, cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành 1.800ha đất sạch phục vụ thi công; làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải và ACV sớm hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án để trình Hội đồng thẩm định quốc gia thông qua; làm cơ sở cho việc triển khai dự án. Đây là dự án được nhân dân cả nước mong đợi và theo dõi. Do đó, công tác thiết kế phải được tiến hành song song với công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai đặt quyết tâm cao trong việc thúc đẩy cải cách; chủ động, tích cực trong tháo gỡ vướng mắc huy động các nguồn lực hoàn thiện khối lượng công việc rất lớn. Cùng với đó, tỉnh cần chủ động đề ra phương án giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền; tránh tư tưởng chờ đợi, bị động.

Thủ tướng cũng gợi ý Đồng Nai cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp; coi đây là hướng đi chủ đạo trong định hướng phát triển của tỉnh bởi Đồng Nai là trung tâm phát triển công nghiệp của đất nước. Muốn vậy, tỉnh cần không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng đất; nâng cao chất lượng các dự án được triển khai.

