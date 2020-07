Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

(Baoquangngai.vn)- Ngày 2.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội trực tuyến Chính phủ với các địa phương đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Dự hội nghị và chủ trì tại điểm cầu Quảng Ngãi có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo và thảo luận về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 84/NQ-CP, Chỉ thị số 11/CT-TTg, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp phát triển KT- XH 6 tháng cuối năm 2020; Thực hiện Nghị quyết số số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạở, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm…

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, nước ta cơ bản thực hiện thành công nhiệm vụ kép, vừa kiểm soát dịch Covid-19 thành công (đến nay đã 76 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng) và phục hồi nền kinh tế ở mức hợp lý, trạng thái bình thường mới dần được thiết lập trong mọi hoạt động KT- XH.

Tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 1,81% và nước ta nằm trong số ít các quốc gia có mức tăng trưởng dương; khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 1,19%; khu vực dịch vụ quý II giảm 1,74% và 6 tháng đầu năm tăng 0,57% so với cùng kỳ năm 2019; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có xu hướng giảm dần, bình quân 6 tháng đầu năm tăng 4,19%; tổng thu ngân sách cân đối bằng 43,9% dự toán năm, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm 2019; số doanh nghiệp thành lập mới giảm 7,3% nhưng có 25.200 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 16,4% so với cùng kỳ; các gói hỗ trợ an sinh xã hội được triển khai nhanh chóng…

Dự báo, tình hình 6 tháng cuối năm sẽ rất thách thức, sức ép về kiểm soát lạm phát là rất lớn, thị trường đầu ra cho sản xuất, kinh doanh, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, dệt may, da giày... còn khó khăn.

Tại hội nghị, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; đồng thời nêu đề xuất, kiến nghị, giải pháp để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT- XH trong 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ kép đó là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, qua đó niềm tin của Nhân dân, uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng lên.

Về định hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, các ngành, lực lượng chức năng, địa phương tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không để xảy ra làn sóng thứ hai lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam. Thực hiện “mục tiêu kép” trên tinh thần vừa phòng dịch, vừa phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Thủ tướng đề nghị, trong những tháng cuối năm, các bộ, ngành, địa phương cần dự báo đúng tình hình, dồn lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng; đưa ra kịch bản cụ thể để khôi phục nhanh nền kinh tế, kích cầu lĩnh vực dịch vụ, du lịch; thực hiện tốt nhiệm vụ thu hút đầu tư; thúc đẩy các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phát triển, tạo việc làm ổn định cho người lao động, đảm bảo đời sống Nhân dân; điều hành chính sách tài khóa tiền tệ chủ động, linh hoạt hơn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, duy trì kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; chú trọng các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức tốt đại hội đảng các cấp…

