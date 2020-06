UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6

(Baoquangngai.vn)- Sáng 26.6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 nhằm đánh giá việc thực hiện Kế hoạch phát triển KT- XH, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì phiên họp.

Dự họp có lãnh đạo HĐND, các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình KT- XH của tỉnh tuy bị ảnh hưởng, tác động do dịch Covid-19, nhưng đạt được một số kết quả nhất định. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm tăng 0,72% so với cùng kỳ năm 2019.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng, nhất là giá trị công nghiệp ngoài dầu; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng; từng bước hình thành các khu vực chuyên canh sản phẩm nông sản sạch, theo hướng hữu cơ và theo tiêu chuẩn VietGap; dịch tả lợn Châu Phi được kiểm soát tốt; kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng tốt.

Các chế độ, chính sách về an sinh xã hội luôn được các ngành, các cấp chú trọng ưu tiên hàng đầu và triển khai thực hiện sớm các chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện quyết liệt.

Công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, khám chữa bệnh cho Nhân dân được chủ động chuẩn bị và thực hiện tốt. Công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được duy trì ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT- XH của tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng tốc độ tăng trưởng thấp do bị tác động rất lớn từ dịch Covid-19 và giá dầu thô giảm mạnh, làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành bị chậm lại, thậm chí có ngành, lĩnh vực bị suy giảm. Sản xuất công nghiệp tuy duy trì được sự phát triển nhưng còn thấp so với mục tiêu đề ra; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh chưa đạt so với kế hoạch được giao và thấp so với cùng kỳ.

Sản lượng gỗ khai thác, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải, thu hút các dự án FDI, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm trước…

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc cũng như bàn giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm để đảm bảo kịch bản tăng trưởng trong cả năm 2020.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đánh giá cao kết quả của các cấp, các ngành trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn của đại dịch và đạt được kết quả tăng trưởng quan trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính cho rằng, nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2020 của tỉnh là rất lớn, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020, do đó, từng sở, ban, ngành, từng địa phương tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2020, nhất là những giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84 của Chính phủ; đẩy mạnh triển khai các chương trình, đề án đã được phê duyệt theo kế hoạch.

Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 44,9% kế hoạch năm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính cũng đề nghị Sở LĐTB& XH tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện kịp thời các chính sách của Chính phủ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, nhằm chia sẻ khó khăn, đảm bảo cuộc sống của Nhân dân, góp phần an sinh xã hội; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Chính phủ cho các đối tượng thụ hưởng.

Đồng thời, rà soát lại kế hoạch thanh tra, kiểm tra để hạn chế, giảm các hoạt động thanh tra, kiểm tra trong thời kỳ dịch bệnh, không thanh tra ngoài kế hoạch, chuyển từ phương pháp tiền kiểm sang hậu kiểm. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

