Sẵn sàng cho Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền phong

(Baoquangngia.vn)- Chiều 29.6, Ban Chỉ đạo Giải vô địch quốc gia Marathon và Cự ly dài Báo Tiền phong lần thứ 61 năm 2020 tổ chức cuộc họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức giải trước ngày khai cuộc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì cuộc họp.

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 61 năm 2020 do UBND tỉnh Quảng Ngãi, báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, phối hợp tổ chức. Giải sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 5.7.2020 tại đảo Lý Sơn, với sự tham gia của khoảng 2000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã báo cáo cụ thể các khâu chuẩn bị về công tác tuyên truyền, khánh tiết, các phương án bảo vệ đường chạy, bảo vệ an ninh, lực lượng phục vụ giải, vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, lưới điện …cũng như nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo gắn với công việc được giao.

Theo ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở VHTT& DL tỉnh, tới thời điểm hiện tại, các khâu chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, và hiện chỉ còn phải đi vào các chi tiết.

Lực lượng Công an tỉnh cũng đã xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông; bố trí lực lượng an ninh bảo vệ đảm bảo an toàn trên suốt chặng đường chạy của vận động viên và bảo vệ khu vực tổ chức giải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đặng Ngọc Dũng phát biểu kết luận cuộc họp

Sở Y tế đã chỉ đạo các đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các điều kiện, phương tiện liên quan đảm bảo công tác đảm bảo sức khỏe, cấp cứu vận động viên trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.

Các công tác khác như xây dựng phương án, bố trí tàu vận chuyển vận động viên, khách mời, du khách ra đảo; an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm,… cũng được lên kế hoạch chu đáo sẵn sàng cho một mùa giải hứa hẹn những màn tranh tài hấp dẫn, kịch tính.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo giải Đặng Ngọc Dũng đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng mọi công việc của các thành viên trong Ban Chỉ đạo, huyện Lý Sơn và những đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng nhấn mạnh, năm nay, Quảng Ngãi rất vinh dự được đăng cai giải đấu có truyền thống lâu đời này. Đây là sự kiện thể thao quan trọng, đồng thời cũng là dịp quảng bá hình ảnh du lịch của Lý Sơn nói riêng và Quảng Ngãi nói chung tới bạn bè trong nước, quốc tế.

Chính vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo và các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan cần chuẩn bị thật chu đáo để giải diễn ra an toàn, thành công, mang lại ấn tượng đẹp trong mắt quan khách, các vận động viên, du khách và người xem truyền hình.

