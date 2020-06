Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến đầu tháng 7/2020

(Baoquangngai.vn)- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, đợt nắng nóng tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có khả năng kéo dài thêm 10 ngày tới, đến đầu tháng 7/2020.

Ngày 24/6, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với gió mùa Tây Nam cường độ trung bình nên tại các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng, riêng tại Quảng Bình, Quảng Trị có nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ lúc 13h trưa biến 36-39 độ C, có nơi cao hơn như Đồng Hới 39.2 độ C, Đông Hà 39.5 độ C; độ ẩm thấp nhất đạt 40-50%.

Dự báo ngày 25/6, vùng áp thấp phía Tây phát triển trở lại kết hợp với gió mùa Tây Nam cường độ trung bình nên các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi 40 độ C; độ ẩm thấp nhất 40-55%.

Cảnh báo từ 48-72 giờ tới, nắng nóng trên diện rộng tiếp tục xảy ra tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, có nơi nắng nóng gay gắt, nền nhiệt độ cao nhất đạt 35-38 độ C, có nơi 39 độ C.

Chú ý: Trong những ngày nắng nóng, trưa, chiều có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Lốc, sét và gió giật mạnh, đặc biệt là ở vùng núi. Người dân cần chủ động phòng, tránh.

PV