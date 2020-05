Thủ tướng dự khánh thành Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 16/5, tại tỉnh Nghệ An, nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh - tại Núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn bó thuở thiếu thời.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tỉnh Nghệ An và một số địa phương.

Đây là lần đầu tiên trong cả nước có một nơi thờ tự, một địa chỉ văn hóa mang ý nghĩa lịch sử để nhân dân và du khách bày tỏ niềm kính phục, lòng biết ơn đối với những người thân trong gia đình của Bác Hồ.

Đền Chung Sơn - đền thờ song thân phụ mẫu và anh chị em ruột của Chủ tịch Hồ Chí Minh - là công trình có ý nghĩa hết sức đặc biệt, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xưa nay là vùng địa linh nhân kiệt, một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nơi đã góp cho đất nước 38 vị đại khoa cốt cách thanh cao, trí tuệ uyên thâm, được người đời trọng phục…

Miền đất này là nơi sinh ra 3 vị anh hùng lỗi lạc trong lịch sử Việt Nam là Mai Thúc Loan, Phan Bội Châu và Hồ Chí Minh, những người đã làm rạng rỡ cho núi sông Việt Nam, đem lại vinh dự cho nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Nam Đàn nói riêng: “… Anh hùng xuất chúng Mai, Phan, Nguyễn/ Khoa bảng lừng danh Xán, Đạt, Giao/ Truyền thống anh hùng và học giỏi/ Mong rằng hậu tiến mãi giương cao…”.

Sông núi Nam Đàn - một phần máu thịt của giang sơn gấm vóc Việt Nam - nơi cắt rốn chôn nhau và nuôi dưỡng cậu bé Nguyễn Sinh Cung từ thuở ấu thơ - đã góp phần to lớn trong việc hình thành tình cảm, cốt cách, tư tưởng của Danh nhân Văn hóa Hồ Chí Minh.

Đền Chung Sơn.

Thủ tướng bày tỏ cảm nhận đầu tiên khi bước chân đến đây vừa là sự tĩnh lặng và sâu lắng nguyên sơ, vừa chất chứa sự linh thiêng của một không gian văn hóa - lịch sử. Từ đây, tầm nhìn rộng mở, rõ nét hình sông, thế núi và các làng xóm quây quần: "… Chiu chít liền những núi/ Trông như ngựa chạy vòng/ Miền nam mờ ngọn núi/ Cõi bắc uốn khúc sông…”.

Tại vùng đất này, mỗi ngọn núi, khúc sông và cánh đồng đều gắn với từng nét son trong trang sử vẻ vang của dân tộc ta. Có lẽ, từ thời còn rất nhỏ tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường phóng tầm mắt ra xa để ngắm cảnh nước non hùng vĩ và thêm yêu quê hương, xứ sở để vun dưỡng thêm khát vọng “ra đi tìm đường cứu nước” của mình.

Thủ tướng cho rằng công trình Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong Đề án xây dựng Khu di tích lịch sử văn hóa du lịch Núi Chung, nơi sẽ trở thành trung tâm du lịch văn hóa lịch sử - một điểm không thể thiếu của tỉnh Nghệ An với việc khôi phục nhiều làng nghề truyền thống như nghề dệt vải từ cọng sen hay làm nến từ thảo dược…

Đền thờ được hoàn thành đã truyền tải sâu sắc tính lịch sử văn hóa và bản sắc dân tộc vùng quê xứ Nghệ, thể hiện sự đoàn kết, chung sức chung lòng - củng cố sức mạnh dân tộc, phát huy những giá trị nhân văn tốt đẹp.

Thủ tướng ghi nhận và biểu dương các cấp lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo trong giai đoạn khởi công Dự án từ năm 2012 - khi cả nước ở trong thời điểm phải đối mặt với nhiều khó khăn do hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu - đã đồng sức, đồng lòng với ý chí quyết liệt và quyết tâm xây dựng công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này. Thủ tướng cũng hoan nghênh, đánh giá cao Ngân hàng TMCP Bắc Á đã thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa tham gia đóng góp tích cực với trách nhiệm cao để cùng tỉnh Nghệ An hoàn thành căn bản công trình.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và Ngân hàng TMCP Bắc Á sớm hoàn thành Đề án để nơi đây sớm trở thành điểm đến khởi nguồn cho hành trình về thăm quê Bác của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ tỉnh Nghệ An vinh dự, tự hào là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài và người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hoá kiệt xuất, “Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”.

Nhằm tôn vinh và đời đời ghi nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình của Người, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, sự phối hợp của Bộ VHTT&DL, sự đồng hành của Ngân hàng Bắc Á, vào năm 2012, công trình Đền thờ Chung Sơn được khởi công xây dựng trên đỉnh núi Chung, thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, địa danh từng gắn bó sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh thời niên thiếu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký và đóng dấu phát hành bộ tem kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ hôm nay, mỗi du khách khi về với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngoài những nơi đã trở nên thân thuộc như di tích quê nội, quê ngoại, khu mộ thân mẫu Bác Hồ, thì đền Chung Sơn sẽ trở thành một địa chỉ lịch sử văn hóa quan trọng trong hành trình về nguồn của mỗi người Việt Nam.

Đền Chung Sơn được xây dựng hài hòa trong tổng thể cảnh quan, kiến trúc không gian Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và phù hợp với quy hoạch phát triển Khu du lịch lịch sử văn hóa, sinh thái núi Chung, trong tương lai sẽ trở thành một điểm du lịch hấp dẫn thu hút đông đảo du khách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau nghi lễ cắt băng khánh thành Đền Chung Sơn, Thủ tướng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An và đại diện dòng họ bên nội, bên ngoại Bác Hồ đã thực hiện các nghi lễ truyền thống bao gồm: Lễ khai thanh và Lễ dâng hương.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ và tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn; cắt băng khánh thành và gắn biển công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ”.

Cũng trong chuyến công tác này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ phát hành bộ tem “Kỷ niệm 130 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969)” và lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh (1970-2020) tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn./.

Theo Đức Tuân/Chinhphu.vn