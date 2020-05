Họp Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 26.5, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã có buổi làm việc với các thành viên Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội để triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PV

Thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan đã triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các sở, ban, ngành chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đại hội; xây dựng kế hoạch đón, tiếp đại biểu về dự đại hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai công tác định hướng tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; thẩm định nội dung khẩu hiệu, băng rôn, pa-nô, áp phích tuyên truyền. Sở VH-TT&DL xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ đại hội. Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Bộ CHQS, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cần xác định những công việc chủ yếu trong công tác tuyên truyền, hậu cần, an ninh, trật tự. Các cơ quan thông tấn, báo chí cần xây dựng nội dung, thời lượng cụ thể để tuyên truyền phục vụ đại hội. Trong đó, chú ý tuyên truyền về những thành tựu đạt được của tỉnh trong nhiệm kỳ qua...

SÔNG THƯƠNG