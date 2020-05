Đợt nắng nóng còn khả năng kéo dài ít nhất từ 7-9 ngày nữa

(Baoquangngai.vn)- Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng trên toàn khu vực với cường độ tăng dần. Nền nhiệt độ cao nhất đạt 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm thấp nhất 40-55%. Đợt nắng nóng này còn khả năng kéo dài ít nhất từ 7-9 ngày nữa.

Ngày 15/5, do ảnh hưởng áp thấp phía Tây đang hoạt động mạnh dần và mở rộng về phía Đông Nam nên tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã xảy ra nắng nóng diện rộng. Nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35.0-37 độ C; độ ẩm thấp nhất đạt 47-60%.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi xảy ra nắng nóng diện rộng trên toàn khu vực với cường độ tăng dần. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất tại các tỉnh cụ thể như sau:

+ Tỉnh Quảng Bình: Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất 40-50%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 giờ 00 đến 15 giờ 30.

+ Tỉnh Quảng Trị: Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C. Độ ẩm thấp nhất 40-50%, thời gian có nhiệt độ trên 35độ C từ 11 giờ 00 đến 15 giờ 30.

+ Tỉnh Thừa Thiên- Huế: Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C. Độ ẩm thấp nhất 40-50%, thời gian có nhiệt độ trên 35độ C từ từ 11 giờ 00 đến 15 giờ 30.

+ Thành phố Đà Nẵng: Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 45-55%, thời gian có nhiệt độ 35độ C từ từ 11 giờ 30 đến 14 giờ 30.

+ Tỉnh Quảng Nam: Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Độ ẩm thấp nhất 45-55%, thời gian có nhiệt độ trên 35độ C từ từ 11 giờ 30 đến 15 giờ 00.

+ Tỉnh Quảng Ngãi: Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C. Độ ẩm thấp nhất 45-55%, thời gian có nhiệt độ trên 35độ C từ từ 11 giờ 30 đến 15 giờ 00.

Cảnh báo từ 48-72 giờ tới, nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì tại các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi với nền nhiệt độ cao nhất đạt 36-38độ C, có nơi trên 38 độ C.

