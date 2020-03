Quảng Ngãi: Học sinh mầm non đến THCS tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 15/3

(Baoquangngai.vn)- Sau 1 ngày ra quyết định cho học sinh mầm non đến THCS đi học trở lại từ ngày 9/3, chiều 6.3, Sở GD&ĐT ra thông báo khẩn cho học sinh được tiếp tục nghỉ học.

Theo đó, học sinh mầm non đến THCS trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020 để phòng, chống dịch Covid-19. Sau thời gian trên, tùy diễn biến tình hình dịch bệnh, Sở sẽ thông báo đến các đơn vị, cơ sở giáo dục.

Học sinh mầm non đến THCS tiếp tục được nghỉ học.

Giải thích về sự thay đổi này, Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Văn Phu cho biết: Sau khi có quyết định cho học sinh mầm non đến THCS đi học trở lại từ ngày 9/3, tham vấn ý kiến một số cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh, nhận thấy thời điểm ngày 9/3 học sinh đi học trở lại chưa thực sự đảm bảo an toàn, do đó Sở có quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học.



Trong thời gian dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, Sở yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục thực hiện tốt giữ vệ sinh trường, lớp học. Thời gian tạm nghỉ, các đơn vị, trường học tiếp tục hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức qua hình thức trực tuyến và một số hình thức khác phù hợp với thực tiễn đơn vị.



Tin, ảnh: A.KIỀU