(Baoquangngai.vn)- Ngày 10/3/2020, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đã ký ban hành Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Dưới đây là toàn văn nội dung Kết luận.

Ngày 10/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với các cơ quan liên quan để triển khai các nội dung công điện của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; sau khi nghe ý kiến của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và kết luận:

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đến nay, trên địa bàn tỉnh ta chưa có ca nhiễm nào. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh ở một số nước như Ý, Hàn Quốc, Iran…; trong nước, đã phát hiện các ca nhiễm mới và có xu hướng tăng trong những ngày qua, các tỉnh lân cận xuất hiện ca nhiễm đầu tiên, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường tác động đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

Khai báo y tế ở cảng Sa Kỳ

1. Nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân, mỗi người là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phải chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch, nhưng đồng thời phải bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, trật tự, an toàn xã hội.

2. Bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia; các cấp chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể tăng cường thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao cảnh giác, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không được lơ là, chủ quan; kiên trì các biện pháp ngăn chặn, khoanh vùng và cách ly, quản lý đầy đủ, chặt chẽ những người từ nước ngoài và vùng có dịch đến địa bàn tỉnh. Trong đó, nhiệm vụ ngăn chặn không để dịch đến Quảng Ngãi là khâu quan trọng nhất.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc khai báo và kiểm tra y tế cơ sở, xác minh các trường hợp đến, đi qua vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với người từ vùng dịch hoặc những người có biểu hiện sốt, ho, khó thở để thực hiện cách ly tập trung đủ 14 ngày và tiến hành xét nghiệm sàng lọc; các trường hợp khác đưa về cách ly theo dõi sức khỏe tại nơi ở, nơi cư trú có sự giám sát chặt chẽ của chính quyền cơ sở và cơ quan y tế.

- Phát huy mạnh mẽ phương châm 4 tại chỗ; chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho phòng, chống dịch, hết sức bình tĩnh ứng phó mọi tình huống; xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó với hiệu quả cao nhất.

3. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh

3.1. Tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và của tỉnh; hạn chế tối đa việc tổ chức hội họp đông người; hoãn tất cả các lễ hội và đoàn đi công tác trong và nước ngoài. Khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

3.2. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì làm việc với các sở, ngành, địa phương bàn, quyết định các giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly, quản lý đầy đủ, chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao; thực hiện tốt công tác điều trị cho các đối tượng nhiễm Covid-19; trong đó, tập trung chỉ đạo:

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý chặt chẽ các đối tượng đến từ vùng dịch, các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm trong các nhà máy, xí nghiệp ở Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, công nhân, cán bộ kỹ thuật làm việc trên địa bàn tỉnh.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, nắm chắc thông tin những khách cư trú, lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ và tham gia các hoạt động tham quan, vui chơi, giải trí; phối hợp Trung tâm kiểm soát dịch bệnh thực hiện kê khai y tế theo quy định.

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị vận tải liên tục vệ sinh, khử trùng theo quy định, khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông thường xuyên đeo khẩu trang; phối hợp với ngành liên quan để hướng dẫn cho đội ngũ tài xế, lái tàu nắm thông tin về lịch trình, hành trình của hành khách khi đi xe hoặc đi tàu; bảo đảm kịp thời phát hiện và quản lý chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh tại các bến xe, bến cảng, nhà ga, trên các phương tiện vận tải.

- Công an tỉnh chỉ đạo công an các xã, phường, thị trấn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, tổ dân phố nắm chắc lịch trình di chuyển, tiếp xúc của người từ nước ngoài và các địa phương có dịch đến, đi trên địa bàn; trong đó, lưu ý các đối tượng là học sinh, sinh viên, người thân học tập, du lịch, làm việc tại nước ngoài trở về địa phương; chủ động rà soát, lập danh sách, xác định nơi ở, nơi lưu trú người đến từ vùng dịch cũng như những người có tiếp xúc gần với người có nguy cơ nhiễm bệnh để kịp thời thực hiện các biện pháp cách ly, giám sát, theo dõi; tăng cường phát hiện đối tượng lợi dụng dịch bệnh để gây mất ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn; xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, kích động, tung tin đồn thất thiệt, tuyên truyền sai sự thật về dịch bệnh, gây hoang mang trong nhân dân; phối hợp với cơ quan liên quan xử lý nghiêm trường hợp không khai báo y tế, khai báo y tế không đúng, không thực hiện cách ly theo quy định.

3.3. Sở Y tế rà soát, kiểm tra việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, các loại thuốc tại các cơ sở y tế, các bệnh viện dã chiến; tập huấn cho đội ngũ y bác sĩ tuyến cơ sở về quy trình cách ly, điều trị; chuẩn bị đầy đủ nhân lực để sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, điều trị; xây dựng kế hoạch, kịch bản ứng phó theo từng cấp độ dịch, kể cả trong trường hợp diễn biến dịch xấu nhất.

3.4. Sở Tài chính khẩn trương tham mưu kinh phí mua sắm trang thiết bị cần thiết để phòng chống dịch bệnh; chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành việc giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

3.5. Sở Công thương chủ trì phối với Cục quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng, chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay, vật tư y tế; phối hợp với sở, ngành và địa phương bảo đảm nguồn nhu yếu phẩm cho người dân; rà soát, báo cáo về nhu cầu nguyên liệu đầu vào, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp để bảo đảm đủ nguồn cung ứng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tỉnh; xây dựng phương án tổ chức lưu thông, cung ứng hàng hóa để đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng.

3.6. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân để tự phòng, chống dịch bệnh; biên tập các tờ rơi gửi đến từng gia đình để mỗi người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình như: Đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, thường xuyên rửa tay đúng cách, hạn chế tổ chức các hoạt động hoặc đến chỗ đông người, tập thể dục và ăn uống hợp vệ sinh để tăng cường sức đề kháng; nếu có dấu hiệu ho, sốt, khó thở đến ngay cơ sở y tế... đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch; xử lý nghiêm các hành vi tung tin, bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong phòng, chống dịch.

3.7. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hệ thống các trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh thường xuyên theo dõi, tham mưu, tổng hợp báo cáo các cơ quan chức năng về công tác phòng, chống dịch bệnh cho học sinh, sinh viên; kịp thời thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh phối hợp chủ động sẵn sàng lực lượng thường trực, dự bị động viên; khẩn trương phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế; chuẩn bị các điều kiện cần thiết tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức khu cách ly để tiếp nhận đối tượng nghi ngờ nhiễm bệnh và tham gia cứu chữa, hậu cần.

5. Nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là cần thiết, cấp bách, giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế theo quy định, lưu ý phân kỳ mua sắm theo từng giai đoạn cho phù hợp với diễn biến dịch bệnh.

6. Giao Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy đảng giảm số lượng đại biểu, thời gian Đại hội đảng bộ nhưng vẫn bảo đảm các nội dung, trình tự theo quy định.

7. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt tại cơ sở đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; động viên các tầng lớp nhân dân các cơ quan, đơn vị chủ động tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường giám sát thực hiện công tác phòng, chống dịch ở các cấp.

8. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tuyên truyền cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng định hướng về công tác phòng, chống dịch bệnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức, nhất là sử dụng tờ rơi gửi đến từng nhà và loa phát thanh của xã, phường để thông tin cho người dân hiểu nếu bản thân mình và người thân đi từ vùng dịch về thì phải tự giác khai báo, thực hiện nghiêm túc cách ly tại nhà, cơ sở tập trung. Tuyên truyền, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân, lực lượng vũ trang tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, tránh gây hoang mang trong xã hội.

- Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, thường xuyên hướng dẫn, tổng hợp các hoạt động, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.