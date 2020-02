Thường trực Tỉnh ủy: Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tơ và Đức Phổ

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 12.2, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tơ và Đức Phổ về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ. Ảnh: BÁ SƠN

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, Huyện ủy Ba Tơ và Đức Phổ đã triển khai, quán triệt các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác đại hội đảng bộ các cấp; thành lập các tiểu ban phục vụ, xây dựng văn kiện đại hội; chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác nhân sự cấp ủy các cấp theo quy định. Huyện ủy Ba Tơ và Đức Phổ đã rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự ban chấp hành đảng bộ huyện, ban thường vụ huyện ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đúng cơ cấu, độ tuổi, trình độ chuyên môn theo quy định.

Huyện ủy Ba Tơ có 123/183 chi bộ trực thuộc đã tổ chức xong đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Huyện chọn Đảng bộ xã Ba Vì để tổ chức đại hội điểm và trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy. Huyện ủy Đức Phổ có 21/166 chi bộ đại hội xong. Huyện ủy Đức Phổ chọn Đảng bộ xã Phổ An, Phổ Thuận, Công an huyện tổ chức đại hội điểm và trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ xã Phổ An sẽ tổ chức đại hội vào cuối tháng 2.2020...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ lưu ý các huyện cần bám sát Chỉ thị 35, các hướng dẫn của trung ương và của tỉnh để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Xây dựng văn kiện phải bám sát với thực tiễn của địa phương nên cần thời gian khảo sát, đánh giá, lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, các ngành để sau đại hội thực hiện cho tốt. Báo cáo chính trị phải là kết tinh trí tuệ của toàn đảng bộ.

Riêng Đức Phổ khi xây dựng văn kiện cần vạch ra những mục tiêu lớn trong 5 năm đến phải làm gì để thị xã Đức Phổ phát triển. Về nhân sự, các địa phương cần thực hiện đầy đủ các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) theo hướng sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối, giảm cấp phó; thực hiện điều động, luân chuyển ngang, dọc từ xã này sang xã khác, từ huyện về xã và ngược lại để cán bộ cọ xát với thực tiễn và cơ sở…

BÁ SƠN