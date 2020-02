Quảng Ngãi: Lên phương án cách ly, theo dõi các trường hợp đến từ vùng có dịch nCoV

(Baoquangngai.vn)- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Phương án cách ly, theo dõi tập trung các đối tượng đến từ vùng có dịch của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh.

​Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) vừa ký Quyết định phê duyệt Phương án cách ly, theo dõi tập trung các đối tượng đi về từ vùng có dịch của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

Khu vực cách ly đảm bảo theo quy định tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

​Mục đích của kế hoạch này là cách ly, theo dõi tập trung đối với tất cả những người đến từ các vùng có dịch hoặc có đi qua, lưu trú tại vùng có dịch đến và đang lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ng​ãi trong thời gian 14 ngày (kể từ ngày đầu tiên đến Quảng Ngãi), áp dụng kể từ ngày 5/2/2020. Kịp thời phát hiện sớm, cách ly, điều trị những đối tượng có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh và bảo đảm nhu cầu thiết yếu và an toàn cho những đối tượng được cách ly, theo dõi tập trung.

Có 3 tình huống được đặt ra để tổ chức thực hiện theo dõi tập trung gồm: Tình huống có từ 1 đến 100 đối tượng; Tình huống có trên 100 đối tượng và Khi kích hoạt bệnh viện dã chiến tại Cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn.

Theo đó, trong tình huống có từ 1 đến 100 đối tượng sẽ đảm bảo công tác y tế: các hoạt động khám, chữa bệnh tại Cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn tạm dừng trong thời gian cách ly, theo dõi đối tượng; sử dụng toàn bộ nhân lực y tế và Cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn để làm nơi theo dõi y tế của các đối tượng, Sở Y tế điều động khi cần thiết; theo dõi y tế 2 lần/ngày bao gồm: đo thân nhiệt, đánh giá và phát hiện sớm các dấu hiệu lâm sàng của viêm đường hô hấp cấp.

Trong trường hợp phát hiện các trường hợp sốt, ho, khó thở hoặc dấu hiệu khác nghi ngờ nhiễm nCoV thì chuyển đối tượng đến khám, chẩn đoán và cách ly theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc Bệnh viện Sản Nhi (đối với trẻ em). Xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến sức khỏe của đối tượng. Theo dõi, giám sát đúng quy định theo Quyết định 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) và lấy mẫu bệnh phẩm nếu cần.

Đồng thời, sử dụng Cơ sở 2 của Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn làm nơi lưu trú, sinh hoạt của đối tượng. Đảm bảo chế độ sinh hoạt cá nhân thiết yếu (nước sạch, nơi giặt, phơi,…) cho đối tượng. Cung cấp suất ăn cho đối tượng được cách ly, theo dõi tập trung và cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Cung cấp suất ăn, nước uống với định mức 70.000 đồng/ngày/đối tượng, 3 bữa/ngày cho đối tượng được theo dõi.

Cung cấp suất ăn, nước uống với định mức 70.000 đồng/ngày/người, 3 bữa/ngày cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ trong giờ hành chính và bổ sung 30.000 đồng/người/1 đêm trực đối với các bộ trực qua đêm. Giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các suất ăn, nước uống của đối tượng và cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

Đảm bảo khử khuẩn môi trường, khu vực sinh hoạt tại địa điểm cách ly, theo dõi tập trung. Đảm bảo an toàn và an ninh trật tự tại khu vực cách ly, theo dõi tập trung: xây dựng phương án cụ thể đảm bảo an toàn và an ninh, trật tự 24/7 tại địa điểm theo dõi. Đảm bảo quá trình giao tiếp, công tác phiên dịch cho đối tượng: Có phương án cụ thể đảm bảo công tác giao tiếp 24/7 và đảm bảo chế độ thường trực tại khu vực cách ly, theo dõi: Theo 4 cấp: Lãnh đạo, chuyên môn, an ninh trật tự, hành chính – hậu cần 24/7 tại địa điểm cách ly, theo dõi.

Đối với tình huống có trên 100 đối tượng: sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung công việc như tình huống có từ 01 đến 100 đối tượng, đồng thời bổ sung nhân lực, trang thiết bị, vật tư… để bảo đảm công tác theo dõi y tế, nhu cầu thiết yếu, an ninh trật tự, phiên dịch, thường trực nhằm thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

Một số định mức về nhân lực cần đảm bảo: Về y tế: Bổ sung nhân lực y tế cho Cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn tối thiểu 01 nhân viên y tế/03 đến 05 đối tượng tăng thêm; đảm bảo an toàn và an ninh trật tự: Bổ sung nhân lực y tế cho Cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn tối thiểu 01 cán bộ/05 đến 10 đối tượng tăng thêm; đảm bảo quá trình giao tiếp, công tác phiên dịch: Bổ sung nhân lực y tế cho Cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn tối thiểu 01 cán bộ/20 đến 30 đối tượng tăng thêm.

Trong trường hợp số đối tượng tăng cao vượt quá khả năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho đối tượng hoặc có tình huống an ninh trật tự đặc biệt, lực lượng quân đội sẽ được huy động theo yêu cầu của Ban chỉ đạo tỉnh.

Đối với tình huống khi kích hoạt bệnh viện dã chiến tại Cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn sẽ thực hiện theo phương án mới theo Quyết định của cấp thẩm quyền.

