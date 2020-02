Họp báo thông tin sự cố gãy dầm Sper T cầu An Phú

(Baoquangngai.vn)- Chiều 28.2, UBND TP. Quảng Ngãi tổ chức họp báo để thông tin về sự cố gãy dầm Sper T trong quá trình lao kéo dầm thi công công trình cầu An Phú (bắc qua sông Phú Thọ) TP. Quảng Ngãi.

Cầu An Phú bắc qua song Phú Thọ, nối hai xã Nghĩa An và Nghĩa Phú do UBND TP Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Công trình có chiều dài 368m và đường dẫn hai đầu cầu tổng cộng 203m, với tổng kinh phí đầu tư 169 tỉ đồng, thời gian thi công từ năm 2018 và dự kiến kết thúc vào 15.5.2020.

Quang cảnh buổi họp báo

Nhà thầu thiết kế là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng 533, nhà thầu thi công xây dựng gồm Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Lũng Lô 251.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, vào lúc 8 giờ ngày 26.2, trong lúc thi công đưa dầm cầu vào lắp ráp (dầm thứ 4, nhịp 8) thì xảy ra sự cố. Hệ thống ray con lăn của hệ thống kéo dầm bất ngờ bị gãy vỡ làm cho dầm rơi xuống đất dẫn đến gãy.

Dầm Sper T sau khi bị gãy

Theo thiết kế, dầm Sper T có chiều dài 38,3m, nặng khoảng 76 tấn, có 7,7 tấn sắt cấu tạo, 44 dây cáp dự ứng lực. Sự cố rất may không thiệt hại về người, nhưng thiệt hại vật chất khoảng 400 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Anh- Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi cho biết, sau khi xảy ra sự cố, UBNDTP.Quảng Ngãi đã yêu cầu đại diện chủ đầu tư là BQL Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố cho tạm dừng thi công để đánh giá nguyên nhân, mức thiệt hại, đồng khắc phục hậu quả (nếu có). Thành phố sẽ thuê đơn vị tư vấn độc lập, có chuyên môn để đánh giá, làm rõ chất lượng công trình.

Tin, ảnh: PV