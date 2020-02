Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

(Baoquangngai.vn)- Chiều 13.2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi theo Nghị quyết số 867 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện Vụ địa phương, các ban đảng Trung ương và lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương liên quan.

Theo Nghị quyết số 867 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kể từ ngày 1.2.2020, tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 11 huyện, 1 thành phố và 1 thị xã; 173 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 148 xã, 17 phường và 8 thị trấn.

Cụ thể, Quảng Ngãi sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng; huyện Bình Sơn sáp nhập xã Bình Thới với thị trấn Châu Ổ, thành lập xã Bình Tân Phú và xã Bình Thanh; huyện Tư Nghĩa sáp nhập hai xã Nghĩa Thọ và Nghĩa Thắng; huyện Ba Tơ chia tách xã Ba Chùa để sáp nhập với xã Ba Dinh và thị trấn Ba Tơ; huyện Lý Sơn giải thể các xã An Bình, An Hải và An Vĩnh, thành lập chính quyền một cấp; thành lập hị xã Đức Phổ trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Trên cơ sở Nghị quyết số 867 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi; trong phân công nhiệm vụ cụ thể của các sở, ban ngành và trách nhiệm của UBND các huyện Tây Trà, Trà Bồng, Lý Sơn, Ba Tơ, Tư Nghĩa và huyện Đức Phổ để các sở, ban ngành và địa phương này triển khai thực hiện Nghị quyết 867 kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Qua đó, từng bước ổn định tổ chức bộ máy, đảm bảo sự hoạt động của các cơ quan, đơn vị; thực hiện chuyển giao trách nhiệm quản lý giữa các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; chuyển đổi giấy tờ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức và Nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại cuộc họp

Tại buổi làm việc, các sở, ban ngành và địa phương liên quan đã phát biểu nêu lên tiến độ triển khai thực hiện và những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ; đồng thời, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đóng ý kiến nhằm giúp các địa phương tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi theo Nghị quyết số 867.

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ giao Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn giải thể Đảng ủy các xã và chuyển các chi bộ trực thuộc các Đảng ủy xã về trực thuộc Đảng bộ huyện.

Giao Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện Ba Tơ, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Tây Trà chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất các xã theo chức năng, nhiệm vụ. Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lãnh đạo, kiện toàn các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Đồng thời, đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy hướng dẫn các địa phương, đơn vị việc chuyển đổi, sáp nhập các tổ chức đảng.

Đối với việc tổ chức Lễ công bố thành lập thị xã Đức Phổ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ giao Thường trực Huyện ủy Đức Phổ xây dựng Kế hoạch, báo cáo cho Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cũng yêu cầu các địa phương và cơ quan liên quan làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ và Nhân dân để đảm bảo cho việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách tốt nhất Nghị quyết 867 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

