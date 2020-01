Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Minh

(Baoquangngai.vn)- Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc- Xuân Canh Tý 2020, sáng 20.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã về thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Minh (Mộ Đức).

Cùng đi có Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Võ Thái Nguyên; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Minh, sau khi nghe Ban Chỉ huy Đồn báo cáo về kết quả thực hiện các mặt công tác năm 2019, tình hình trên địa bàn tuyến biên giới biển và công tác bảo vệ địa bàn, đơn vị trong dịp Tết Nguyên đán 2020, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ghi nhận những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2019, đặc biệt là công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển; phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các mô hình giúp đỡ người dân địa phương phát triển KT- XH.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng rất khó khăn, phức tạp, gian khổ, vừa đảm nhận nhiệm vụ giữ vững an toàn an ninh biên giới biển của Tổ quốc, vừa gắn sát với địa bàn đóng quân để chăm lo hỗ trợ, giúp Nhân dân cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT- XH đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sỹ cần phải nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Minh



Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chúc cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đức Minh mạnh khỏe, thực hiện tốt các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cùng với chính quyền địa phương và Nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt và xử lý hiệu quả tất cả các tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn trên vùng biển một cách kịp thời.

Bày tỏ niềm vui mừng trước sự đổi thay trên quê hương Mộ Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng mong muốn, mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa Đồn Biên phòng Đức Minh với cấp ủy, chính quyền và bà con Nhân dân ngày càng bền chặt. Bởi chỉ có sự bền chặt trong mối quan hệ đoàn kết quân dân đó mới tạo ra động lực tinh thần lớn lao để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Minh



Sau khi thăm và chúc Tết tại Đồn Biên phòng Đức Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã tới thăm, chúc Tết Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thanh Biền; Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Trần Cao Minh; đến thăm, viếng hương và chúc Tết gia đình Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Quang Thắng và Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Võ Phấn.

H.P