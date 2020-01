Thư chúc mừng năm mới

Thưa đồng bào, đồng chí thân mến!

Nhân dịp đón Xuân Canh Tý - 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trân trọng gửi đến đồng bào, chiến sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các chức sắc tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, những người con quê hương Quảng Ngãi trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài, những người bạn đang sinh sống, làm việc tại Quảng Ngãi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; bộ máy, biên chế của các cơ quan trong hệ thống chính trị được sắp xếp từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; khối đại đoàn kết tiếp tục được củng cố và tăng cường. Những kết quả đạt được của năm 2019 là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 75 năm Ngày thành lập nước và là năm tiến hành đại hội đảng các cấp. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi đồng bào, cán bộ, đảng viên, những người con quê hương và những người bạn đang sinh sống, học tập, làm việc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với khí thế mới, động lực và niềm tin mới, chúng ta tin tưởng rằng Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, gặt hái nhiều thành công trong năm mới Canh Tý - 2020, tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, cuộc sống của nhân dân ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, Quảng Ngãi luôn là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và du khách.

Mừng xuân mới, khí thế mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới!

Chào thân ái và quyết thắng!

TỈNH ỦY, HĐND, UBND,

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NGÃI