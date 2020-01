(Baoquangngai.vn)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng 10.1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu năm 2019.

Tham dự buổi gặp mặt có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong không khí vui mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ phấn khởi thông tin với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ và các đồng chí tham dự buổi gặp mặt về những kết quả nổi bật mà tỉnh đã đạt được trong năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh: Năm 2019, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh ta tiếp tục gặt hái được nhiều thành công và thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,7% so với năm 2018; tỷ lệ giảm nghèo đạt cao; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính được cải thiện.

Công tác xúc tiến đầu tư, huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt kết quả khá. Công tác phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực. Nhiều dự án có quy mô lớn được chấp thuận và triển khai khẩn trương. Các chủ trương phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp được triển khai và tạo chuyển biến rõ nét trên thực tế, trở thành động lực mới cho sự phát triển địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại buổi gặp mặt

Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đúng quy định, phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm và phát huy. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế cuả tỉnh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ khẳng định: Những thành công của tỉnh trong năm 2019 là nhờ luôn bám sát chỉ đạo, tranh thủ tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương, nêu cao tính đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và sự ủng hộ, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có sự đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, luôn thường xuyên theo dõi, động viên, quan tâm và tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng đối với tỉnh.

Năm 2020, Quảng Ngãi xác định chủ đề “Đoàn kết, tăng tốc, nỗ lực thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Theo đó, Quảng Ngãi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nhiều nguồn lực thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, KT- XH miền núi. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ tặng quà và chúc Tết các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Để thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết mong muốn, tỉnh sẽ tiếp tục nhận được những đóng góp quý báu từ các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã nghỉ hưu để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, góp phần đưa Quảng Ngãi phát triển nhanh và bền vững.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 , thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ gửi lời cảm ơn và chúc các cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng.

H.P