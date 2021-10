Cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước, Quảng Ngãi là địa phương có bề dày truyền thống cách mạng, kiên cường, bất khuất, anh dũng, là nơi đã sản sinh ra nhiều chí sĩ cách mạng nổi tiếng, nhiều chiến sĩ cộng sản ưu tú làm rạng rỡ quê hương núi Ấn, sông Trà.

“Cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17, tại vùng cửa biển Sa Kỳ và Lý Sơn đã hình thành Đội Hoàng Sa, sau còn kiêm quản Bắc Hải. Trong quá trình hoạt động, đội hùng binh này không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mà còn hun đúc nên nhiều thế hệ binh phu Hoàng Sa can trường và dũng cảm, đã có công trong việc đo đạc thủy trình, vẽ bản đồ quần đảo Hoàng Sa vào năm 1815, với công lao của Cai đội Phạm Quang Ảnh, và dựng bia chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa vào năm Bính Thân - 1836, với công lao của Chánh đội trưởng thủy quân suất đội Phạm Hữu Nhật”, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ cho biết.

Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), Tỉnh ủy Quảng Ngãi (khóa XIX) đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Tại Hội nghị lần thứ 5 (khóa XX), Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã kết luận tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 03 (khóa XIX).

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy trong tỉnh, đến nay văn hóa, con người Quảng Ngãi tiếp tục được xây dựng và phát triển, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Toàn tỉnh có 247 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 31 di tích quốc gia, 133 di tích cấp tỉnh, 82 di tích được UBND tỉnh ra quyết định bảo vệ...

Minh chứng cho điều đó, nhà nghiên cứu văn hóa Lê Hồng Khánh cảnh báo tình trạng hư hỏng, xuống cấp hoặc xâm phạm các di tích, di sản văn hóa ở Quảng Ngãi đang ở mức báo động. Điển hình là khu vực dưới chân ngọn hải đăng, mũi Ba Làng An, đều ở xã Bình Châu; vũng nham thạch Lò Chài, thôn An Cường, xã Bình Hải (Bình Sơn) đã bị một số hộ kinh doanh “băm nát” nhiều khu vực để xây dựng, mở rộng hàng quán. Về văn hoá phi vật thể, nhiều giá trị văn hoá quý báu của các thế hệ người Quảng Ngãi đang bị mai một, thậm chí mất hẳn, nhưng chưa có công trình nghiên cứu xứng tầm; các lễ hội cúng cá Ông, hát múa bả trạo, hát sắc bùa, chơi bài chòi ngày xuân cũng vơi dần. Nhiều nghệ nhân và những người am hiểu vốn di sản văn hóa truyền thống mất dần.

Với người dân ở miền núi Quảng Ngãi, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, tuy được Đảng và Nhà nước quan tâm chăm lo đời sống vất chất, tinh thần nhưng vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Anh Phạm Minh Đát là người đồng bào Hrê, hiện đang công tác tại Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi trăn trở: Hiện nay, tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số không biết chữ hoặc mới học hết lớp 2, 3 còn khá cao, đặc biệt là những người sinh trước năm 1980. Do đó, việc nhận thức và tiếp cận kỹ thuật sản xuất, canh tác mới còn chậm; một bộ phận còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự trợ giúp của Nhà nước. Một số tập tục lạc hậu chưa được đẩy lùi, điển hình là nạn nghi kỵ đồ độc, còn cúng bái khi bị đau ốm; nạn tảo hôn vẫn còn xảy ra, thói quen uống nhiều rượu làm bê trễ trong sản xuất vẫn còn…