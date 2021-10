Mỗi lần về thăm và làm việc tại Quảng Ngãi, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều dành thời gian đến thăm cụ Phạm Thanh Biền, nguyên Khu ủy viên Khu 5, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Trong căn nhà nhỏ ở hẻm đường Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi, cuộc gặp gỡ giữa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cụ Biền luôn dào dạt nghĩa tình đồng chí, với bao câu chuyện về trách nhiệm của người cán bộ đối với Đảng, với nhân dân.

Cụ Biền luôn căn dặn: Đoàn kết trong Đảng là vô cùng quan trọng. Có đoàn kết thì Đảng mới mạnh, dân mới vững tin. Cụ cũng bày tỏ sự tin tưởng, đất nước ta sẽ ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như Bác Hồ hằng mong muốn.

Trong cuộc Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi năm 1959, cụ Biền là người trực tiếp chỉ huy và giành thắng lợi vẻ vang. Đây cũng là cuộc khởi nghĩa vũ trang sớm nhất ở miền Nam, do đồng bào các dân tộc ở miền Tây Quảng Ngãi nhất tề đứng lên chiến đấu, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Quảng Ngãi lúc bấy giờ.

Trong ngôi nhà ở quê của ông tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn hiện lưu giữ hàng trăm kỷ vật liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của ông. Tiêu biểu là tấm ảnh ông trao lá cờ cách mạng thêu dòng chữ: “Suốt đời đi theo Bác Hồ làm cách mạng” tại Hội nghị Gò Rô, xã Trà Phong ngày 7/7/1958. Lúc bấy giờ, cụ Triều, cụ Kiến được cử lên nhận cờ và đã đáp lời: “Nhân dân Trà Bồng, người dân tộc Cor xin hứa suốt đời theo Bác Hồ làm cách mạng, dù có chết, có cực khổ đến mấy, dù phải đánh hết đời này qua đời khác”.

Đó là minh chứng cho đôi chân không biết mỏi của người chỉ huy năm xưa. Dù đó là núi cao, vực thẳm, mưa bom lửa đạn, ông vẫn luôn có mặt để cùng với quân và dân ta chiến đấu đến cùng. Và ông đã giữ vẹn nguyên một lời thề, một tình yêu đối với Đảng, với Bác Hồ cho đến ngày non sông đất nước thống nhất và cho cả hôm nay.

Ông bày tỏ: "Thời nào cũng vậy, cán bộ phải được lòng nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu và cống hiến, thì sự nghiệp cao quý của Đảng mới thành công".

Còn với Đại tá Trần Ngọc Giao, nguyên Chính ủy Lữ đoàn Công binh 270, Quân khu 5, hiện ở phường Phổ Văn, TX.Đức Phổ thì bảo: “Đảng mãi trong tim tôi, là mạch nguồn chảy xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng và cả trong những năm tháng về hưu.

Có lẽ vì thế mà trong ngôi nhà mái ngói đơn sơ của vị đại tá về hưu này luôn đầy ắp những kỷ vật của người chiến sĩ cách mạng năm xưa, thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Đặc biệt là bức tranh sơn dầu "Nụ cười chiến thắng" đăng trên tờ Thông tấn xã Việt Nam sau ngày giải phóng.

“Bức tranh này do một tay sĩ quan ngụy vẽ năm 1975 khi đang cải tạo ở Trại giam Bình Định. Trong một lần đi công tác, thấy tay sĩ quan ngồi vẽ tranh, tôi đưa bức ảnh trong tờ báo cất giữ lâu nay và nhờ anh ta vẽ”, Đại tá Trần Ngọc Giao kể.

Nguyên gốc của bức tranh là tấm ảnh do một phóng viên người Nhật chụp chân dung nữ sinh miền Nam Võ Thị Thắng với nụ cười rạng rỡ, hiên ngang lúc bị địch kết án tù. Đó là, khi bị địch tuyên án 20 năm khổ sai, nhưng Võ Thị Thắng vẫn hiên ngang nói giọng đanh thép với kẻ thù: "Liệu chính quyền các ông có tồn tại đến 20 năm để cầm tù tôi không?".

Đại tá Trần Ngọc Giao bộc bạch: Khí phách của tuổi trẻ Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến chống giặc ngoại xâm là vậy đó. Mà đúng hơn là thời nào cũng vậy, vì đó là truyền thống bao đời nay của dân tộc Việt Nam, nó đã ngấm sâu vào trong máu thịt của mỗi người dân.

Năm nay, cụ Giao 97 tuổi đời, với 72 năm tuổi Đảng. Cụ cho rằng, đó là sự may mắn của cụ, vì đồng đội đã phải hy sinh để nhường lại sự sống cho ông và mọi người. Người con duy nhất của ông là đại tá công an Trần Hoàng Triệu, nay đã nghỉ hưu là cũng theo ông làm cách mạng khi mới 15 tuổi và noi gương ông giữ vững khí tiết của người đảng viên.

Đại tá Trần Ngọc Giao nhớ lại: Ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945, tôi hòa cùng dòng người biểu tình đánh trống, gõ mõ vang khắp làng trên, xóm dưới. Cũng từ đó, tôi hiểu về cách mạng và theo Đảng làm cách mạng. Mười ngày sau đó, tôi tham gia Đoàn Thanh niên cứu quốc. Năm 1948, tôi nhập ngũ. Biết ra đi có thể không trở về, nhưng trách nhiệm đối với non sông không cho phép tôi ngần ngại, phải ra đi để giành độc lập cho dân tộc, giành ruộng đất cho dân cày”.

Và ông luôn trân quý những gì mà Đảng, Bác Hồ mang lại cho quê hương, cho đất nước. “Nếu không có Đảng lãnh đạo, không có Bác Hồ chèo lái con thuyền cách mạng đi đến bến bờ vinh quang thì dân tộc Việt Nam khó có được độc lập, tự do và ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay. Do đó, tôi muốn nhắn nhủ với thế hệ trẻ và lớp cán bộ hôm nay là hãy sống xứng đáng với sự hy sinh của bao thế hệ cha anh".