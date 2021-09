Năm học 2021 - 2022 bắt đầu với bao khó khăn chồng chất, do dịch Covid-19 gây ra. Vậy mà, lớp học vẫn diễn ra dù HS tạm dừng đến trường. Bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, thầy cô giáo vẫn đến với học trò với tất cả tình thương yêu và trách nhiệm. Qua đó, đã tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người giáo viên nhân dân...

Những lớp học đặc biệt chưa từng có trong lịch sử của ngành giáo dục đã diễn ra giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát. Đó là lớp học trực tuyến mà trước đó cứ ngỡ khó thực hiện; là lớp học trực tiếp tại nhà chỉ vài em tham gia vì không có điều kiện học trực tuyến và cả những lớp dạy học trực tiếp ở vùng an toàn… Nhưng có lẽ đặc biệt hơn cả là tinh thần vượt khó của cả thầy và trò, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng cố gắng dạy và học.

Hầu hết HS ở xã Ba Lế là con em đồng bào dân tộc Hrê, đời sống còn nhiều khó khăn. Việc dạy và học trực tuyến ở đây khó thực hiện, bởi chỉ có 12/271 HS tiểu học và THCS đủ điều kiện học trực tuyến. Vậy là 18 GV của Trường THvàTHCS Ba Lế phải vào tận các thôn, đến tận nhà để dạy cho HS.

Dựng xe máy dọc đường, cô Kiêm vã mồ hôi cuốc bộ qua con dốc dựng đứng, băng qua những đoạn đường đầy bùn đất để đến với học trò. Mượn tạm ngôi nhà sàn của người dân địa phương, cô giáo Kiêm tập trung một số HS nhà ở khu vực đồi Nước Tang để dạy các em biết nói và viết tiếng Việt. Bàn học là thùng mì tôm, là những miếng ván kê tạm bợ. Vậy mà cô và trò vẫn hăng say dạy và học.

Cô giáo Kiêm cho biết, HS ở đây là người dân tộc Cadong, chủ yếu giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ. Vào dịp hè trước khi trẻ vào lớp 1, các em phải học tăng cường tiếng Việt, nhưng năm nay không được học do dịch Covid-19. "Nếu phát tài liệu về nhà, các con sẽ khó mà biết chữ, phụ huynh kiến thức hạn chế, suốt ngày trên nương rẫy thì không thể hướng dẫn con học như dưới xuôi. Thế nên, dù vất vả đến đâu cũng cố gắng dạy cho các em biết chữ", cô giáo Kiêm nói.

Cô giáo Kiêm có thâm niên hơn 10 năm giảng dạy ở vùng núi cao Sơn Tây, trong đó có 7 năm dạy học ở điểm trường lẻ. Mọi khó khăn của GV ở vùng cao, cô Kiêm đều nếm trải. Đi dạy mà dường như lúc nào trong túi xách của cô giáo Kiêm đều có kẹo để thưởng cho học trò, rồi thì quần áo, sách vở… cô giáo vẫn thường mua tặng cho các em. Những ngày qua, khi chưa dạy học trực tiếp tại trường do dịch bệnh, hằng ngày cô Kiêm vẫn lặn lội đến các địa bàn vùng núi cao hẻo lánh như Nước Mù, Mang Rin… để dạy học cho học trò, dù phải đi bộ nhiều giờ liền mới đến nơi.

Là giáo viên trẻ, cô giáo Thuận xung phong vào dạy học ở điểm lẻ. Việc đi lại rất nguy hiểm, những hôm lội suối đến nhà HS bất thình lình nước dâng cao, đường sá sạt lở… vậy mà cô giáo trẻ này vẫn tràn đầy nhiệt huyết cống hiến. Giáo viên trên non cao là thế đấy, tình thương dành cho học trò nghèo đã giúp họ vượt qua tất cả những khó khăn để mang ánh sáng tri thức đến với học trò các địa bàn xa xôi, hẻo lánh.

"Học sinh không ra lớp được thì mình đến với các em. Phải dạy thôi, vùng nào an toàn thì mình dạy trực tiếp, có ít học sinh cũng dạy, miễn các em học được là vui rồi. Giáo viên miền núi luôn xác định tâm thế đối mặt với nhiều gian nan", cô giáo Thuận cười nói.

“Em nào phát biểu cho thầy kết quả phép tính bôi màu đỏ “125+30 =” và kết quả của phép tính màu xanh “125+100 =” bằng bao nhiêu nào”, thầy Trịnh Nhân Hiếu, chủ nhiệm lớp 4B, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Dung (Sơn Tây) hỏi bài học trò trên lớp học trực tuyến. Các em HS hào hứng xung phong trả lời. Lớp học trực tuyến do thầy Hiếu giảng dạy lúc nào cũng sôi nổi như thế đó.

Vậy là thầy và trò ở vùng cao đã thành công trong việc tiếp cận loại hình dạy và học mới trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19. Để tổ chức được lớp học trực tuyến, trước đó thầy Hiếu đã lặn lội đến từng nhà vận động phụ huynh, hướng dẫn HS cài đặt phần mềm học trực tuyến trên điện thoại. Những em không có điện thoại thì học trực tuyến cùng với nhóm bạn.

Gần 35 năm đứng lớp, đây là lần đầu tiên cô giáo Võ Thị Lúa, chủ nhiệm lớp 2A, Trường Tiểu học Trà Bình (Trà Bồng) dạy học trực tuyến. Tuy đã lớn tuổi, nhưng cô giáo Lúa chịu khó học hỏi, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

"Có 28 HS tham gia học trực tuyến. Còn lại 3 HS giáo viên đem bài học đến nhà. Dạy học trực tuyến, để HS hiểu bài, GV vất vả hơn nhiều so với dạy trực tiếp, phải soạn giáo án cho thật kỹ, sinh động, hấp dẫn HS. Khó khăn đến mấy cũng phải khắc phục", cô giáo Lúa cho biết.

Ở huyện Lý Sơn, cách đất liền hàng chục hải lý, tại đảo lớn, HS học trực tuyến trong thời gian toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội, hiện tại đã chuyển sang dạy học trực tiếp. Riêng ở đảo Bé, cách đảo lớn chừng 3 hải lý, nơi đây là "vùng xanh" nên dạy học trực tiếp từ khi bắt đầu năm học mới. Giữa bồn bề sóng nước, ngày qua ngày, thầy, cô giáo nơi đây vẫn miệt mài truyền đạt kiến thức cho con em trên đất đảo. Đảo Bé có hơn 100 nóc nhà, vậy nên HS mỗi lớp học chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 An Vĩnh (Lý Sơn) Lê Văn Lành cho biết, trường có điểm chính tại đảo lớn và điểm trường lẻ An Bình ở đảo Bé. Điểm trường An Bình có 16 HS được biên chế thành 3 lớp (lớp 1, lớp 2 và lớp ghép 3-4).