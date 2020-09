Thành tích nâng dần từ vòng loại đến bán kết và chung kết, đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi quán quân cuộc thi “Xe tăng hành tiến” tại Army Games 2020 trong niềm vui vô bờ của toàn quân cùng đông đảo người hâm mộ cả nước.

Đội tuyển xe tăng Việt Nam vô địch tại Army Games 2020

Không thể xác định được lượng người theo dõi qua các chương trình truyền hình trực tiếp cũng như phần tường thuật trực tuyến về cuộc thi trên hầu hết các đầu báo lớn ở Việt Nam, nhưng chắc chắn một điều, tinh thần tự hào dân tộc và niềm tin yêu mạnh mẽ hơn bao giờ hết dành cho lực lượng vũ trang, những chiến sĩ luôn giữ vững đội ngũ, sử dụng thành thạo các trang thiết bị quân sự, vũ khí chính quy hiện đại, nắm thế chủ động trong việc sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên cương, chủ quyền bờ cõi.

Những hình ảnh của đội tuyển xe tăng Việt Nam trong Army Games 2020

Army Games là hội thao quân sự quốc tế thường niên do Nga tổ chức kể từ năm 2015, diễn ra tại nhiều quốc gia với hàng loạt nội dung kiểm tra năng lực tác chiến và khả năng vận hành khí tài hiện đại của binh sĩ các nước. Army Games 2020 gồm 30 nội dung thi đấu được tổ chức trên lãnh thổ 5 quốc gia từ ngày 23-8 đến 5-9, với sự tham gia của 156 đội tuyển đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Âu, châu Á và châu Phi.

Kết quả thi đấu của bảng 2 tại Army Games 2020

Đoàn QĐND Việt Nam tham gia tranh tài ở 11 cuộc thi gồm: Xe tăng hành tiến; Kíp xe công binh "Lộ trình an toàn"; Kíp xe trinh sát hóa học "Môi trường an toàn"; Đơn vị cứu hộ cứu nạn "Vùng tai nạn"; Huấn luyện chó nghiệp vụ "Người bạn trung thành"; Chuyên gia quân lương "Bếp dã chiến"; Khẩu đội súng cối "Pháo thủ giỏi", "Bầu trời quang đãng" và Liên hoan văn hóa "Tình bạn không biên giới" (tại Nga); Bắn tỉa "Ranh giới xạ thủ"; Bộ đội thông tin "Kỹ năng thành thục" (tại Belarus) và cuộc thi "Tiếp sức quân y" (tại Uzbekistan).

Được chú ý nhiều nhất chính là cuộc thi "Xe tăng hành tiến" (Tank Biathlon) mà toàn bộ nội dung tranh tài được truyền hình trực tiếp đến nhiều quốc gia. Cuộc thi có 16 đội tham gia và được chia làm hai bảng, trong đó Việt Nam nằm ở bảng 2 cùng với Lào, Myanmar, Tajikistan, Abkhazia, Nam Ossetia, Congo và Qatar. Bảng 1 gồm có các đội Belarus, Serbia, Azerbaijan, Trung Quốc, Uzbekistan, Kazakhstan, Nga và Kyrgyzstan.

Ở vòng loại, ba kíp xe tăng Việt Nam đã thi đấu rất tự tin theo thể thức đơn lẻ, thể hiện qua kết quả khả quan ở các nội dung xạ kích, vượt địa hình hiểm trở cũng như chướng ngại vật (hàng cọc, bãi mìn, sông cạn, hào chống tăng, vách đứng, đường mấp mô…). Đội tuyển Việt Nam xếp hạng nhì vòng loại, cùng với Myanmar, Lào, Tajikistan và Congo dự tranh bán kết bảng 2.

Bước vào trận bán kết đầu tiên so tài cùng Myanmar, trục trặc kỹ thuật về khí tài khiến đội Việt Nam phải xin đổi xe, dẫn đến việc về đích chậm hơn so với đối thủ. Điều kiện thời tiết, sân bãi ở thao trường Alabino vùng ngoại ô thành phố Moscow – Nga cũng làm bộc lộ nhiều điểm yếu trong thi đấu của tuyển xe tăng Việt Nam như vượt chướng ngại thiếu an toàn, xạ kích bị hạn chế tầm ngắm, hướng ngắm…

Những hoạt động tại Army Games 2020

Lọt tiếp vào chung kết nhờ thành tích trội hơn hẳn so với các đội tranh bán kết thứ nhì, tuyển xe tăng QĐND Việt Nam dốc sức chuẩn bị rất tốt cho trận đấu cuối cùng hòng chạm tay đến mục tiêu đổi màu tấm huy chương bạc giành được ở mùa giải Army Games 2019. Đây không phải nhiệm vụ dễ dàng cho các tuyển thủ áo lính Việt Nam nếu như nhớ lại kể từ lượt đấu thứ 3 vòng loại rồi bán kết, đội xe tăng Việt Nam luôn gặp trục trặc về nhiều mặt, chưa kể phải chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của hai đối thủ láng giềng Myanmar và Lào.

Không có nhiều bất ngờ ở phần thi đấu của hai kíp xe Việt Nam đầu tiên khi tốc độ còn kém Myanmar ở chặng đầu, chậm hơn cả Tajikistan ở chặng hai và kết quả xạ kích chỉ ngang bằng với Lào. Bước ngoặt xảy đến ở phần thi đấu của kíp xe số 3 khi lãnh đạo đội tuyển Việt Nam quyết định xin đổi xe và với lợi thế được xuất phát trước, mọi thứ trở nên vô cùng thuận lợi với xe tăng Việt Nam.

Trưởng xe Phạm Văn Anh mở màn bằng việc hạ gọn hai mục tiêu mô phỏng trực thăng và xe bán tải bằng súng 12,7mm, tiếp đó, pháo thủ Phan Anh Tuấn cũng bắn rất tốt, diệt gọn 3/3 mục tiêu mô phỏng lính diệt tăng địch bằng súng máy đồng trục PKT. Ở đợt xạ kích thứ ba, pháo thủ Phan Anh Tuấn bắn pháo 125mm trong hành tiến, hạ 2/3 bia mô phỏng xe tăng. Việc phải chạy một vòng phạt 500 m không ảnh hưởng gì đến thành tích chung khi tuyển xe tăng Việt Nam kết thúc cuộc thi với thành tích 2 giờ 12 phút 42 giây.

Đội xe tăng lào về nhì

Xe tăng Việt Nam về đích được 10 phút, đội Lào mới kết thúc phần thi rất thuyết phục của mình, xứng đáng giành HCB bảng 2. Trong một ngày trình diễn cực kém, ứng cử viên Tajikistan về thứ ba, kém đội dẫn đầu Việt Nam khoảng 19 phút còn Myanmar ngậm ngùi cán đích cuối cùng với tổng thành tích 2 giờ 35 phút 07 giây.

Đây mới là lần thứ ba, QĐND Việt Nam cử đội tuyển tham gia cuộc thi Tank Biathlon (xe tăng hành tiến) trong khuôn khổ Army Games. Năm 2018, đội tuyển xe tăng Việt Nam lần đầu tham dự chỉ có ba ngày để làm quen khí tài và trang bị nên không thể vượt qua vòng loại trước những đối thủ hùng mạnh từng nhiều lần tham dự giải.

Kết quả tranh tài của đội tuyển QĐND Việt Nam: + Hạng 4/8 cuộc thi huấn luyện chó nghiệp vụ "Người bạn trung thành" dù mới lần đầu tiên tham dự, xếp sau hai đội đồng hạng nhất là Nga và Uzbekistan, đội hạng nhì Belarus và đội xếp thứ 3 là Algeria. + Bảo vệ thành công tấm HCĐ Army Games 2019 ở cuộc thi Kíp xe công binh "Lộ trình an toàn", thành tích xếp sau hai đội tuyển Nga và Uzbekistan. + Xếp hạng 4/9 cuộc thi "Môi trường hóa học". + Xếp hạng 5 cuộc thi chuyên gia quân lương "Bếp dã chiến". + Góp mặt ở nhóm A1 - nhóm 4 đội mạnh nhất trong cuộc thi bắn tỉa "Ranh giới xạ thủ". + Đạt hạng nhì cuộc thi thông tin liên lạc "Làm việc với các thiết bị cấu trúc IP", sau đoàn chủ nhà Belarus. Năm 2019, đội tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu cực kỳ ấn tượng, vượt qua Myanmar ở bán kết để lọt vào trận đấu cuối cùng cuộc thi Tank Biathlon. Các kíp xe tranh tài rất tự tin và xuất sắc giành huy chương bạc bảng 2. Năm nay, tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu nổi bật, xếp hạng nhì vòng loại, hạng nhì vòng bán kết và vươn lên giành ngôi vô địch chung cuộc tại bảng 2. Thành tích này rất đáng ghi nhận khi QĐND Việt Nam chưa có biên chế xe tăng T-72 trong khi 6/8 quốc gia có đội tuyển góp mặt ở bảng 2 đều có các phiên bản xe T-72 khác nhau, đặc biệt Lào còn sở hữu phiên bản xe T-72 hiện đại nhất là mẫu T-72B1M có biệt danh "Đại bàng trắng", chưa kể đội tuyển xe tăng Lào còn được cử tập huấn hàng tháng trời tại Nga. Ngôi quán quân bảng 2 mùa này đảm bảo cho tuyển xe tăng QĐND Việt Nam nhận được "suất thăng hạng", chính thức được góp mặt ở bảng 1 mùa sau, nơi quy tụ các đội tăng rất mạnh mà hầu hết đều đến từ Đông Âu như Belarus, Serbia, Azerbaijan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga...

