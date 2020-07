Không điện, không đường và nhiều cái không khác, đặc biệt được mệnh danh là “vùng hái lượm” cuối cùng còn lại ở Quảng Ngãi đó là những gì chúng tôi nghe kể về Làng Tranh (Thôn Gò Tranh, xã Long Sơn, Huyện Minh Long), tất cả như thôi thúc bước chân của kẻ khám phá.

Xuất phát từ trung tâm xã Long Sơn chúng nhóm chúng tôi với 3 người di chuyển hướng về những ngọn núi xanh ngắt. Người dẫn đường của chúng tôi là anh Dố cán bộ đại chính xã thông thuộc cơ sở. Đi hết khoảng 5km đường bê tông, anh Dố báo trước mắt là quãng đường còn chừng… 15km băng rừng, lội suối mới đến được Làng Tranh trên - đây là cách gọi để phân biệt giữa các xóm của thôn Gò Tranh.

Sau hơn một giờ vật lộn với đoạn đường đầy đá sỏi hiểm trở chúng tôi bắt đầu tiến vào tán rừng tự nhiên, nơi lối đi như lòng suối khô cạn đầy đá to nhấp nhô, khó nhất là những đoạn dốc đứng trơn trượt do cơn mưa chiều hôm trước vẫn chưa kịp khô, với những rãnh nước chạy cắt ngang lối mòn do mưa rừng tạo nên.

Trước lúc xuất phát chúng tôi nghe cán bộ xã bảo mặc dù ở sâu trong rừng nhưng người nơi đây vẫn dùng xe máy làm phương tiện đi lại. Mường tượng về một chuyến đi êm xuôi và thuận lợi. Nhưng, có lẽ chúng tôi đã nhầm.

Hành trình càng lúc càng trở nên gian nan khi lối đi ngày càng hẹp dần vừa đủ lọt chiếc xe máy và độ khó của những con dốc cứ tăng dần. Chiếc xe gắn máy như thể đuối sức sau những màn diễn xiếc qua loạt con dốc chật hẹp, dựng đứng và nham nhở.

Sau gần 3 giờ leo dốc, băng rừng, vượt suối bằng xe máy, cuối cùng chúng tôi đã đến được “cổng làng” của xóm biệt lập, thực ra đó là chiếc cổng được dựng lên để ngăn gia súc.

Ngay từ đầu cổng là nhà của anh Đinh Văn Cư, thấy chúng tôi anh Cư niềm nở đón tiếp. Trải chiếu lên chiếc sạp gỗ trước nhà đón khách, anh Cư bảo: Nghe tiếng xe là biết ngay có cán bộ lên thăm bà con, chứ làm gì có ai biết đường mà vào tận đây, mấy ngày này người ở xóm dưới lên đây hái sim nhưng vài ba ngày mới có chuyến. Vì chỉ cần một cơn mưa nhỏ cũng đủ làm chiếc xe máy hóa vô dụng.

Nhưng, đây vẫn chưa phải là điểm dừng chân cuối cùng. Để đến được khu đông nhà nhất phải đi tiếp thêm 3 cây số nữa và đặc biệt phải vượt qua con dốc mà theo cán bộ ở đây nói vui là “anh đẩy em lên” mới có thể qua được. Thêm chừng bốn năm lần động cơ xe máy kêu xì xèo khi qua suối, cuối cùng chúng tôi đã đến nơi.