Phong thủy văn phòng: Những loại cây cảnh giúp công việc hanh thông, may mắn

Phong thủy văn phòng được rất nhiều người chú ý và quan tâm. Trong kinh doanh ai cũng muốn đạt thuận lợi, may mắn do đó việc bài trí những vật dụng, cây xanh theo nguyên tác phong thủy sẽ góp phần mang lại những vận may cho việc làm ăn. Tuy nhiên, đối với trang trí văn phòng bằng cây xanh, bạn cũng nên lưu ý lựa chọn những loại cây hỗ trợ công việc.