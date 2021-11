Tiếp tục giảm 50% phí trước bạ với ôtô sản xuất trong nước

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng toàn thị trường tháng 10 đạt 29.797 xe, tăng 120% so với tháng 9 nhưng vẫn giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, trong tháng 10, VAMA bán được 27.149 xe, tăng 121% so với tháng 9. Hầu hết hãng thuộc VAMA như Toyota, Honda, Mazda, Hyundai, Kia, Suzuki, Ford đều tăng trưởng. Các con số tương ứng của TC Motor là 8.855 xe, tăng 117%. VinFast đạt 3.320 xe, giảm nhẹ 6%. Theo đại diện VAMA, có 2 lý do đẩy doanh số bán xe tăng trở lại là việc tất cả đại lý ôtô trên toàn quốc hoạt động trở lại và sự phục hồi nhanh chóng của các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, tăng 132% so với tháng trước. Bên cạnh đó, thông tin từ Chính phủ về việc áp dụng mức giảm 50% lệ phí trước bạ, được áp dụng từ ngày 15-11.