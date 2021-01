Thị trường xe máy Việt Nam suy giảm hơn 16% trong năm 2020 do dịch Covid-19

Ngày 16-1, Honda - “ông lớn” thị trường xe máy Việt Nam - đã công bố số liệu kinh doanh năm 2020, ghi nhận 2.142.564 xe bán ra, chiếm 79% thị phần.

Như vậy, doanh số Honda trong năm qua đã giảm 16,7% so với năm 2019. Trong đó, riêng tháng 12, hãng xe Nhật Bản này chỉ bán được 248.249 xe, giảm tới 29,7% so với tháng trước đó và giảm 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với thị phần tuyệt đối, sự suy giảm doanh số của Honda Việt Nam đương nhiên tác động lớn tới kết quả kinh doanh của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) - bao gồm cả Piaggio, Suzuki, SYM và Yamaha. Bên cạnh các thành viên VAMM, thị trường xe máy Việt Nam hiện còn có một số thương hiệu xe máy nhập khẩu như Kawasaki, BMW Motorrad, Ducati… nhưng số lượng xe bán ra không đáng kể.

Cụ thể, theo thống kê do VAMM công bố ngày 14-1, các thành viên hiệp hội đã bán ra thị trường trong nước tổng cộng 2.712.615 xe trong năm 2020, giảm 16,66% so với năm 2019. Riêng trong tháng 12, doanh số của VAMM đạt 784.878 xe.

Mặc dù suy giảm, hiệu suất bán hàng của VAMM cho thấy, nhu cầu tiêu thụ xe hai bánh của người tiêu dùng Việt Nam vẫn rất lớn. Trong năm 2020, mỗi ngày, trung bình có thêm khoảng 7.431 xe máy mới lăn bánh…

Năm 2020, thị trường ghi nhận những dòng xe được ưa chuộng tập trung trong phân khúc tầm trung. Một điển hình là Vision ghi nhận gần nửa triệu xe tới tay người dùng trong năm qua, chiếm tới 23,3% tổng doanh số của Honda Việt Nam. Bên cạnh đó, phân khúc xe thể thao hai bánh, cả nhóm phân khối lớn lẫn xe đô thị với dung tích dưới 175cc, đều bùng nổ doanh số… do không ít thương hiệu coi đây là hướng tiếp cận mới.

Song song hoạt động bán hàng trong nước, nhiều hãng xe máy có nhà máy tại Việt Nam cũng có nguồn thu lớn từ hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung toàn cầu trước đại dịch Covid-19, kim ngạch xuất khẩu của các hãng cũng bị ảnh hưởng. Trong năm 2020, Honda xuất khẩu 161.833 xe nguyên chiếc (tương đương kim ngạch 351,5 triệu USD), giảm 2% so với năm 2019.

Theo Hà Nội mới