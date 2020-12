Chốt dây an toàn, vè che mưa, đệm hơi cho hàng ghế sau, các loại ốp bảo vệ trong và ngoài xe… là những phụ kiện được quảng cáo với các công dụng hấp dẫn nhưng nó cũng đi kèm với những bất tiện.

Chốt dây an toàn

Không ít tài xế vẫn coi thường an toàn của mình và những người trên xe khi không đeo dây an toàn khi vận hành ô tô. Lúc này, trên những mẫu xe đời mới sẽ phát ra tiếng "ting ting" gây khó chịu để nhắc nhở. Thậm chí có xe bắt buộc phải đeo dây an toàn với cả người lái và người ngồi cạnh ở hàng ghế trước.

Để chống đối với quy định trên, chốt an toàn rời được sinh ra để "đánh lừa" xe rằng người lái đã thắt dây an toàn. Phụ kiện này thực tế không mang lại lợi ích gì mà gián tiếp làm tăng nguy cơ mất an toàn cho người lái và hành khách trên xe. Bởi khi cắm nó, bộ điều khiển của ô tô sẽ hiểu là tài xế đã thắt dây an toàn, khi gặp sự cố sẽ kích hoạt túi, phanh khẩn cấp…

Vè che mưa

Đây là phụ kiện được không ít người lắp thêm, các showroom "tặng kèm" cho khách với mục đích giúp tránh nước văng vào bên trong khi hạ một chút kính trong điều kiện trời mưa, hoặc khi đỗ xe mùa mà muốn để hé kính. Xét về lợi ích thì tác dụng của phụ kiện này đã khá rõ ràng nhưng nó cũng gây phát sinh.

Theo nhiều chủ xe, vè che mưa khiến độ ồn của xe tăng lên, nhất là khi chạy trên cao tốc, do nó làm tăng độ cản. Ngoài ra theo thời gian sử dụng, lớp keo dán không còn dính chắc, nhựa bị lão hóa khiến vè che mưa trở nên ọp ẹp, trở thành nguyên nhân gây ra các tiếng "lạch cạch" khó chịu.

Đệm hơi cho hàng ghế sau

Chỉ mất vài phút bơm, đêm hơi được làm căng lên, tạo thành một mặt phẳng cho hàng ghế sau. Nhờ phụ kiện này mà không gian sau xe có thể trở thành nơi nghỉ ngơi cho một tới hai trẻ em. Trong những chuyến đi dã ngoại hay các hành trình xa, đêm hơi có thể là phụ kiện người dùng cân nhắc sử dụng.

Tuy nhiên, khi di chuyển trên đường thì đêm hơi nên được cất lại, nhất là lúc xe chạy tốc độ cao, đi trong điều kiện đường xá không thuận lợi. Lý do là người nằm trên đệm không thể thắt dây an toàn, trở nên lắc lư trước mọi thay đổi của xe. Trong tình huống bất ngờ xảy ra, người nằm trên đệm hơi có nguy cơ bị chấn thương cao hơn, thậm chí ảnh hưởng tới cả người ngồi phía trước.

Các loại ốp bảo vệ trong, ngoài xe

Ốp ở bốn hốc tay nắm cửa, ốp trang trí nội thất, ốp mặt cốp xe, ốp bậc bước chân… cũng là phụ kiện được nhiều tài xế lựa chọn, các đại lý tặng kèm khi bán xe mới. Xét về lợi ích, phụ kiện này có tính trang trí, làm đẹp cho xe theo sở thích của chủ nhân. Nó cũng đảm bảo công dụng đúng như tên gọi: ốp hõm tay nắm cửa giúp hạn chế xước ở khu vực này, ốp mặt cốp tránh trầy khi bê vác đồ…

Song song với tác dụng bảo vệ, trang trí thì những loại ốp như này có thể để lại vết keo, phát ra tiếng kêu hay tích tụ bụi bẩn, làm hỏng bề mặt vật liệu trên xe

Song cũng giống như vè che mưa, phụ kiện này thường được gắn bằng băng dính hai mặt (3M), theo thời gian sử dụng thường giảm độ kết dính, gây lỏng lẻo và khiến chiếc xe phát ra tiếng kêu khó chịu. Một vấn đề khác là phụ kiện này nhanh bị bạc màu, xuống cấp nhanh hơn nội, ngoại thất của xe nên sau khoảng nửa năm trở đi là nhìn dễ bị cũ.

Riêng phần ốp ở hõm tay nắm cửa sau trên một năm sử dụng mà tháo ra rất dễ để lại bụi bẩn bám chặt vào. Nhiều phần ốp sử dụng băng dính 3M, lúc tháo để lại những vết nham nhở, thậm chí làm thay đổi bề mặt được dán trên xe.

Kính "nhìn xuyên đêm"

Chiếc kính màu vàng được một số cửa hàng phụ kiện quảng cáo là giúp tăng khả năng nhìn khi đi trong đêm. Song theo nhiều chủ xe đã mua thì nó hoàn toàn không có tác dụng như quảng cáo. Với giá rẻ, chất lượng quang học của loại phụ kiện này còn rất kém, thậm chí gây ảnh hưởng tới tầm quan sát của tài xế.

Theo Gia An/Dân Trí